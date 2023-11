Kodu tõelise tähenduse avastamine: mitte kunagi mitte kunagi omaks võtmine

Jaotuste ja piiridega määratletud maailmas on kodu mõistel sügav tähendus. See on koht, kus inimene tunneb ühtekuuluvustunnet, koht, kus vaim leiab lohutust keset elu kaost. Paljude jaoks ulatub kodu idee füüsilisest sfäärist kaugemale ja süveneb hinge sügavustesse.

Mitte kunagi, sümboolne puutumatu maa kujutis, pakub lummavat võlu neile, kes otsivad ühendust oma juurtega. See on koht, kus iidse mao vaim põimub maa endaga, luues harmoonilise sideme, mis ületab rassi või värvi piirangud.

Teekonda Never Never poole ei saa võtta kergelt. See nõuab julgust ja valmisolekut jätta tuttav selja taha, astudes tundmatusse arusaamisega, et sama inimesena ei pruugi kunagi tagasi tulla. Never Never üleskutse on püsiv, selle õrn sumin sunnib inimesi omaks võtma oma tõelise olemuse ja asuma eneseavastusretkele.

Ühiskondlike institutsioonide külmade ja tumedate müüride vahel, kus konformsus ja otsustusvõime hõljuvad õhus, muutub veelgi tugevamaks soov leida koht, kuhu tõeliselt kuuluda. Ennast üleolevatena tajuvate inimeste lämmatavad pilgud ja naeruvääristavad ainult tugevdavad otsust otsida lohutust Mitte-iialgi kätest.

Kodu ei määratle inimese nahavärv ega ühiskondlikud konstruktsioonid, mis püüavad meid lahutada. Kodu on olemise seisund, ühendus maa ja üksteisega, mis ületab meile seatud piire. Kunagi mitte kunagi juhib meie olemasolu päikese ja kuu tsükkel, tuletades meile meelde meie tõelist kohta suures eluvaibas.

Korduma kippuvad küsimused (KKK):

K: Mis on mitte kunagi mitte kunagi?

V: Never Never on sümboolne kujutis puutumatust maast, kus iidse mao vaim põimub maa endaga.

K: Mida tähendab mitte kunagi mitte kunagi omaks võtta?

V: Mitte kunagi omaks võtmine ei tähenda kunagi ühenduse otsimist oma juurtega ja kuuluvuspaiga leidmist, mis ületab rassi või värvi.

K: Milline on teekond Never Never poole?

V: Teekond „Ei kunagi“ nõuab julgust ja valmisolekut jätta tuttav selja taha, teades, et see võib igaveseks muuta inimese enesetunnet.

K: Kuidas vastandub "Never Never" ühiskondlikele institutsioonidele?

V: The Never Never esindab lohutuspaika keset ühiskondlike institutsioonide vastavust ja hinnanguid.

K: Kuidas on kodu mõiste seotud mitte kunagi mitte kunagi?

V: Kodu on iialgi kontekstis olemise seisund, mis ületab füüsilisi piire ning hõlmab sidet maa ja üksteisega.

Kunagi mitte kunagi embuses avastatakse nende tõeline olemus ja leitakse koht, kus hing saab õitseda ja areneda. See on valdkond, kus jagunemised kaotavad oma jõu ja kõigi olendite omavaheline seotus muutub vaieldamatuks. Kodu selle kõige sügavamas tähenduses ei ole koht kaardil, vaid olek, mis asub meist igaühes.