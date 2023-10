Revolutsiooniline tekstiil: programmeeritav kiud pakub dünaamilist kuju muutmist

Kujutage ette jopet, mis kohandub muutuvate ilmastikutingimustega, muutes dünaamiliselt oma kuju, et tagada temperatuuri langedes optimaalne isolatsioon. Tänu MIT-i teadlaste läbimurdelisele arengule võib see futuristlik kontseptsioon peagi reaalsuseks saada. FibeRobo, programmeeritav käivitav kiud, võib muuta tekstiilitööstust revolutsiooniliseks, võimaldades kangastel temperatuurikõikumiste mõjul kuju muuta.

Erinevalt olemasolevatest kuju muutvatest kiududest, mille funktsionaalsus on piiratud ja mida on raske tekstiilidesse lisada, pakub FibeRobo mitmekülgset ja kulutõhusat lahendust. Kiud tõmbub kokku, kui temperatuur tõuseb, ja pöördub ise tagasi, kui temperatuur langeb, ilma et oleks vaja sisseehitatud andureid või riistvara. Seda uuenduslikku materjali saab sujuvalt integreerida tekstiili tootmisprotsessidesse, nagu kudumine, kudumine ja tikkimine, muutes selle sobivaks paljudeks rakendusteks.

Üks põnevamaid võimalusi on programmeeritavate kompressioonrõivaste loomine, mis aitavad kaasa operatsioonijärgsele taastumisele. Kombineerides FibeRobo elektrit juhtiva niidiga, mis toimib kütteelemendina, kui seda läbib elektrivool, suudavad need rõivad mitte ainult kokku suruda, vaid ka kohandada oma kuju digitaalse teabe, näiteks pulsianduri andmete põhjal.

"See uurimus avab tekstiilitööstuses uusi piire. Tekstiil on alati olnud meie elu oluline osa, kuid see on olnud passiivne ja ei reageeri. FibeRobo pakub kangastele väga vajalikku kohanemisvõimet ja reageerimisvõimet, ”ütleb juhtiv autor Jack Forman.

FibeRobo arendamine sai võimalikuks tänu vedelkristall-elastomeeridele (LCE), materjalile, millel on kuumutamisel ainulaadsed omadused. Teadlased sünteesisid LCE kiud, mis reageerivad temperatuurimuutustele vaikselt ja muudavad kuju dramaatiliselt. LCE materjali koostist hoolikalt kontrollides suutsid nad luua kiude, mis toimivad nahale ohutul temperatuuril, muutes need kantavate kangaste jaoks sobivaks.

Kuigi LCE-kiudude valmistamisprotsess võib olla keeruline, on MIT-i teadlased välja töötanud masina, mis ületab need takistused. See masin, mis on ehitatud 3D-prinditud ja laseriga lõigatud osadest, võimaldab tõhusalt ja täpselt valmistada FibeRobo kiude.

Üldiselt on sellel murrangulisel uurimistööl tohutu potentsiaal tekstiilitööstuse ümberkujundamiseks, võimaldades kohanemisvõimeliste ja tundlike kangaste loomist. Alates nutikatest rõivastest kuni täiustatud meditsiiniliste rõivasteni võib FibeRobo muuta meie tekstiiliga suhtlemise ja sellest kasu.

FAQ

K: Mis on FibeRobo?

V: FibeRobo on MIT-i teadlaste poolt välja töötatud programmeeritav käivitav kiud, mis võib temperatuurimuutustele reageerides muuta kuju.

K: Mille poolest FibeRobo erineb teistest kuju muutvatest kiududest?

V: FibeRobo pakub suuremat funktsionaalsust, seda saab sujuvalt tekstiilidesse integreerida ja see ei vaja sisseehitatud andureid ega riistvara.

K: Millised on FibeRobo potentsiaalsed rakendused?

V: FibeRobot saab kasutada programmeeritavate kompressioonrõivaste, nutikate rõivaste ja muude kangaste loomiseks, mida saab kohandada erinevate vajaduste ja tingimustega.

K: Kuidas FibeRobot valmistatakse?

V: Tootmisprotsess hõlmab vedelkristall-elastomeeri (LCE) kiudude sünteesi, mis seejärel lisatakse standardsete tootmistehnikate abil tekstiilidesse.

K: Kas FibeRobo sobib kantavate kangaste jaoks?

V: Jah, FibeRobo on loodud töötama nahale ohutul temperatuuril, mistõttu sobib see kantavatesse kangastesse integreerimiseks.