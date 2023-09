Uus uuring leidis, et varjund võib aidata vältida korallide pleegitamist

Austraalia Southern Crossi ülikooli hiljutine uuring avastas potentsiaalse lahenduse korallide pleegitamise vältimiseks: varju. Veetemperatuuri tõusu tõttu kogu maailmas epideemiaks muutunud korallide pleegitamine on tekitanud märkimisväärset kahju riffidele, sealhulgas mainekale Suurele Vallrahule.

Uuringu juhtivautori Peter Butcherine'i sõnul ohustab Suurt Vallrahu otsest kliimamuutust ning alates 2016. aastast on toimunud neli massilist pleekimist. Eelseisev suvi 2023–24 kujutab endast kõrgendatud ohtu El Niño tingimuste ja kõrgemate tingimuste tõttu. vee temperatuurid. See koos kliimamuutuste tulevaste tagajärgedega, nagu sagedasemad mere kuumalained ja tormid, kujutab endast riffile märkimisväärset ohtu.

Kuigi jõupingutused kliimamuutuste vähendamiseks on üliolulised, ei piisa neist enam Suure Vallrahu kaitsmiseks. Seetõttu keskendusid riffide taastamise ja kohanemise programmi (RRAP) alaprogrammi Cooling and Shading teadlased oma jõupingutused korallriffide varjutamise tõhususe uurimisele pleegitamise vastu võitlemisel.

Uuring andis positiivseid tulemusi, mis näitas, et isegi osaline varjutamine teatud osa päevast võib pleegitamist tõhusalt leevendada. Leiti, et päikesevalguse vähenemine 30% võrra päikese keskpäeva paiku neljaks tunniks aeglustab pleekimise algust madalates termilise stressi all kannatavates korallides.

Need leiud avavad võimaluse mitmesugusteks inimeste sekkumisteks korallide ökosüsteemide abistamiseks. Kunstlikud katted, näiteks varjukangas, on üks võimalik lahendus, kuid nende kaudsete mõjude mõistmiseks on vaja täiendavaid uuringuid. Veel üks paljutõotav võimalus on kunstlike udusüsteemide kasutamine, mis võivad pakkuda varju ilma korallide ökosüsteemi mõjutamata. Enne laialdasemat kasutuselevõttu selles valdkonnas on aga vaja täiendavat uurimis- ja arendustegevust.

Uuring rõhutab uuenduslike lähenemisviiside olulisust korallriffide kaitsmisel ja tungivat vajadust võtta meetmeid nende elutähtsate ökosüsteemide säilitamiseks.

Mõisted:

– Korallide pleegitamine: protsess, mille käigus korallid ajavad välja oma kudedes elavad sümbiootilised vetikad, mis on põhjustatud keskkonnast tingitud stressiteguritest, nagu kõrge veetemperatuur.

– Great Barrier Reef: Austraalias Queenslandi ranniku lähedal asuv maailma suurim korallriffide süsteem.

– Varjutus: korallideni jõudva päikesevalguse hulga vähendamine katte pakkumise või kunstlike meetodite abil.

– El Niño: kliimamuster, mida iseloomustab Vaikse ookeani soojenemine, mis võib oluliselt mõjutada ilmastikuolusid kogu maailmas.

– Mere kuumalained: perioodid, mil ookeanis veetemperatuur on ebatavaliselt soe.

– Kliimamuutused: inimtegevusest, eelkõige kasvuhoonegaaside heitest põhjustatud pikaajalised temperatuuri- ja ilmastikumuutused.

Allikad:

– Austraalia Southern Crossi ülikooli poolt läbiviidud uuring avaldati ajakirjas Frontiers in Marine Science

– Tsitaat Peter Butcherine’ilt, Austraalia Southern Crossi ülikooli teadurilt, avaldati Newsweekile antud intervjuus