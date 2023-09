Täiskuu: 2023. aasta viimane superkuu

By

Lõikuskuu täiskuu jõuab tippvalgustuseni 29. septembril 2023, tähistades aasta neljandat ja viimast superkuud. See sündmus toimub eeldatavasti varahommikul, kuid paistab kuni laupäeva hommikuni täielikult valgustatud. Superkuu viitab täiskuule, mis on Maale tavalisest lähemal, muutes selle öötaevas suuremaks ja heledamaks. See konkreetne superkuu asub Maast umbes 224,854 5 miili kaugusel, muutes selle umbes 13% suuremaks ja XNUMX% heledamaks kui keskmine täiskuu.

Mõistet "koristuskuu" nimetatakse selliseks, kuna see ilmub sügise alguse lähedal, kui põllukultuurid saavutavad põhjapoolkeral haripunkti. Varem andis ere kuu põllumeestele lisavalgust, et nad saaksid õhtuni töötada ja saaki enne esimest külma koristada. Erinevatel põlisrahvaste hõimudel on septembrikuu täiskuu jaoks oma nimed, näiteks maisitegija kuu, pruunide lehtede kuu ja sügiskuu.

Pealegi langeb see aastaaeg kokku ka teiste saagikoristuse tähistamise traditsioonidega üle maailma, nagu Korea Chuseoki festival ja Jaapani budistlik Higani püha. Mõlemad pidustused hõlmavad ka esivanemate mälestamist.

Täiskuu ajal on öötaevas näha mitmeid planeete. Saturn ja Jupiter tõusevad idas ja paistavad kõrgel hilisematel tundidel, samas kui Veenus paistab enne koitu. Lisaks võib Merkuuri näha madalal piki idahorisonti.

Lisaks saabuvale täiskuule on oodata veel mitmeid astronoomilisi sündmusi. 14. oktoobril on Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas nähtav rõngakujuline päikesevarjutus. Sellele järgneb 28. oktoobril osaline kuuvarjutus, mida saab vaadata Euroopas, Aasias, Austraalias ning osades Põhja-Ameerika ja Lõuna-Aafrika riikides.

Lõpuks on oodata mitme meteoorisadu haripunkti sel aastal. Neid hoovihmasid on kõige parem vaadata piirkondades, kus pole valgussaastet, kusjuures igal sündmusel on konkreetne tippkuupäev.

