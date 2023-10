Uuringu tulemused näitavad, et kõndimine ja golf parandavad vanemate täiskasvanute kognitiivset funktsiooni

By

Ida-Soome ülikooli teadlaste hiljutine uuring näitas, et selliste tegevustega nagu kõndimine või golfi mängimine võib parandada vanemate täiskasvanute kognitiivset funktsiooni. Uuring näitas ka, et sama kasu võib anda ka kepikõnd ehk kepikõnd.

Uuringus osales 25 tervet 65-aastast ja vanemat golfimängijat, kes osalesid reaalses keskkonnas kolmel intensiivsel aeroobsel treeningul – golfil, kõndimisel ja kepikõnnil. Osalejad säilitasid harjutuste ajal neile tüüpilise kiire tempo. Kognitiivset funktsiooni hinnati testide abil, mis mõõtsid tähelepanu, töötlemiskiirust ja ülesannete vahetamise võimet. Vereproove koguti ka kahe kemikaali, neurotroofse faktori (BDNF) ja katepsiin B (CTSB) taseme mõõtmiseks, mis arvatakse peegeldavat treeningu eeliseid ajus.

Uuringu tulemused näitasid, et nii kõndimine kui ka golfimäng avaldasid positiivset mõju kognitiivsele funktsioonile, eriti madalamate kognitiivsete funktsioonide puhul, nagu tähelepanu ja töötlemiskiirus. Siiski ei täheldatud olulist mõju BDNF ja CTSB tasemele. Mõlemat tüüpi kõndimist, nii tavalist kui ka põhjamaist, seostati täiustatud täitevvõimuga, mis on planeerimise, organiseerimise ja keskendumise jaoks ülioluline.

Need leiud rõhutavad eakohaste aeroobsete treeningute (nt kõndimise, golfi ja kepikõnni) olulisust kognitiivse funktsiooni säilitamiseks ja parandamiseks vanematel täiskasvanutel. Varasemad uuringud on samuti näidanud, et treening võib olla potentsiaalne strateegia kognitiivse languse ennetamiseks.

Uuring viidi läbi koostöös Ühendkuningriigi Edinburghi ülikooli ja Šveitsi ETH Zürichi teadlastega. Tulemused avaldati BMJ Open Sport & Exercise Medicine oktoobrinumbris.

Kepikõnni kohta lisateabe saamiseks külastage Artriidi fondi veebisaiti.

