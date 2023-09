Näo lähendamine paljastab haruldaste kääbusvormidega keskaegse mehe välimuse

Teadlaste meeskond on edukalt loonud 11.–3. sajandil Poolas elanud keskaegse mehe näokujutise. See isik, keda tuntakse £66/90/3, kannatas kahe kääbuse vormi all – haigusseisundis, mis on nii haruldane, et sajandeid vana luustiku puhul pole seda kunagi registreeritud. Teadlased kasutasid mehe kolju XNUMXD-skaneeringuid, et rekonstrueerida tema näojooni.

Skeleti jäänuste analüüs näitas varem, et mehe füüsilised omadused olid kooskõlas akondroplaasia ja Léri-Weilli düskondrosteoosiga, mis on mõlemad kääbuse vormid. 3D-skaneeringud näitasid, et tal olid lühikesed ribid, "laienevad puusaluud" ja "väljapööratud küünarnukid" ning ka kõrge kaarega hambasuulae. Tema näoilme jäi aga seni tundmatuks.

Näo lähendamise loomiseks importisid teadlased kolju skaneeringud 3D-redigeerimisprogrammi ja kasutasid elusdoonorite pehmete kudede paksuse markereid, et jagada andmepunktid digiteeritud koljule. Samuti tegid nad elusate inimeste CT-skaneerimisel põhinevaid prognoose, et määrata näojoonte suurus.

Näo rekonstrueerimisel selgus ümara näo, silmapaistva otsaesise ja neutraalse ilmega mees. Teadlased lõid ka spekulatiivse rekonstruktsiooni, mis kujutas meest tumedate juuste ja habemega. Nimelt oli mehe pea keskmisest suurem, mis on skeleti düsplaasia tavaline tunnus.

Bioarheoloogi Magdalena Matczaki sõnul, kes oli osa mehe luustiku esialgsest avastamisest, tõi näo lähendamine esile akondroplaasiaga seotud tunnused, nagu ninapiirkonna depressioon ja keskmise näo hüpoplaasia. Ta rõhutas näoilme taasloomise olulisust, kuna see võimaldab kohtuda näost näkku minevikust pärit inimesega.

See uurimus annab väärtuslikku teavet haruldaste kääbusvormidega isendite füüsilisest väljanägemisest keskaegses Euroopas. 3D-skannimise ja näo rekonstrueerimise tehnikate kasutamine suurendab jätkuvalt meie arusaamist inimkonna ajaloost ja mitmekesisusest.

