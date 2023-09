Neptuun opositsioonis: millal ja kuidas jäähiiglast jälgida

Neptuun, Päikesest kaheksas planeet ja meie päikesesüsteemi kõige kaugem planeet, on teisipäeval, 19. septembril opositsioonis. See tähendab, et see asub päikese ja Maaga otsejoones ning meie planeet asub keskel. Lisaboonusena läheneb Neptuun umbes samal ajal ka Maale lähima lähenemise ehk perigee nime all. See muudab kauge planeedi öises taevas suuremaks ja heledamaks, luues suurepärase võimaluse vaatlemiseks.

New Yorgist tõuseb Neptuun idas umbes kell 6 EDT ja muutub nähtavaks mõni tund hiljem. Taeva kõrgeimas punktis, kolmapäeval, 58. septembril kella 12 paiku EDT, on Neptuun horisondi kohal 51 kraadi kõrgusel. See asub Kalade tähtkujus.

Siiski on oluline märkida, et kuigi Neptuun on perigees, on Maa ja jäähiiglane teineteisest siiski uskumatult kaugel. Selle lähima lähenemise ajal jääb Neptuun meie planeedist endiselt umbes 2.7 miljardi miili kaugusele. Perspektiivi pakkumiseks eraldab Maad ja Marsi keskmiselt 140 miljonit miili. See tähendab, et keskmine kaugus Marsi ja Maa vahel võib mahtuda Maa ja Neptuuni vahele peaaegu 20 korda.

Oma tohutu kauguse tõttu ei ole Neptuuni palja silmaga taevas näha. Selle laius on 31,000 50,000 miili (XNUMX XNUMX kilomeetrit), mis on umbes neli korda suurem kui Maa, mis teeb sellest meie päikesesüsteemi suuruselt neljanda planeedi. Neptuuni nähtavus eeldab aga teleskoobi või kvaliteetse binokli kasutamist ja soodsaid ilmastikutingimusi.

Kui olete huvitatud Neptuuni vaatlemisest või öötaevast fotode jäädvustamisest, on saadaval mitmesuguseid ressursse. Space.com pakub juhendeid parimate astrofotograafia teleskoopide, binoklite, kaamerate ja objektiivide kohta. Kui teil õnnestub Neptuuni opositsioonis pildistada, võite isegi oma pilte ja üksikasju saata [meiliga kaitstud] võimaluse eest jagada neid teiste kosmosehuvilistega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Neptuuni vastuseis ja lähedus Maale on suurepärane võimalus seda kauget jäähiiglast vaadata ja uurida. Kasutades sobivat varustust ja leides sobiva asukoha, saavad taevavaatajad imetleda meie päikesesüsteemi imesid.

