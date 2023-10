Veekihi äravool Marsi kaootilistel maastikel paljastab tõendeid iidse mudajärve kohta

Planeediteaduse instituudi Alexis Rodriguezi juhitud koostöömeeskonna maamärgiline avastus paljastas tõendeid settetasandike kohta, mis on tekkinud põhjaveekihi äravoolu tõttu Marsi kokkuvarisemise moodustistes, mida nimetatakse kaootiliseks maastikuks. Uurijad keskendusid setteüksusele Hydraotes Chaoses, mida nad tõlgendavad kui mudajärve jäänuseid, mis on moodustunud ligi 4 miljardi aasta tagusest gaasilaenguga mudakivi stratigraafiast. See ajavahemik langeb kokku ajaga, mil Marsi pind oli tõenäoliselt elamiskõlblik. Sellest piirkonnast leitud setted võivad sisaldada tõendeid iidse elu kohta.

Ajakirjas Nature Scientific Reports avaldatud uurimus pealkirjaga "Amasoonia keskmise põhjaveekihi settepuhangu jääkide tõendite uurimine Marsi kaootilisel maastikul" tehti koostöös NASA Amesi uurimiskeskuse, Arizona ülikooli autonoomse ülikooliga. Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science ja Florida Ülikool.

Üks intrigeerivaid leide on mudavulkaanide ja diapiiride olemasolu Hydraotes Chaoses, mis on laialt levinud ja arvatavasti tulenevad settevulkanismist. Magma tõusude ja pursete asemel ulatuvad ja lõhuvad pinnani märjad setted ja soolad, moodustades künkaid ja voolusid. Need küngaste moodustised esinevad ainult kaootilise maastiku põrandamaterjalide kohal, mitte mesas, mis viitab pigem seosele materjali koostises kui magmaatiliste tõusude tekitatud piirkondlike pikendusjõudude tekkele.

Uuring on oluline samm Marsi geoloogilise ajaloo ja potentsiaalse elamiskõlblikkuse mõistmisel. See rõhutab nende kaootiliste maastike uurimise tähtsust, kuna need võivad sisaldada vihjeid varasema elu võimalikule olemasolule punasel planeedil. Kuna Marsi uurimine jätkub, on põhjaveekihi äravoolu ja settemoodustiste edasine uurimine oluline planeedi mineviku saladuste avamisel.

Allikad:

– Planeediteaduse Instituudi pressiteade

– Loodusteaduslikud aruanded