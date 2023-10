Tõendid iidse mudajärve kohta Marsil annavad vihjeid potentsiaalsele elamiskõlblikkusele

Hiljutine uuring, mida juhtis Alexis Rodriguez Planeediteaduse Instituudist, on avastanud tõendeid settetasandike kohta, mis on tekkinud põhjaveekihi äravoolu tõttu Marsi varisemismoodustistes, mida nimetatakse kaootilisteks maastikeks. Need leiud heidavad valgust Marsi potentsiaalsele elamiskõlblikkusele miljardeid aastaid tagasi.

Uurijad keskendusid Hydraotes Chaose setteüksusele, mis on nende arvates mudajärve jäänused, mis on tekkinud gaasilaenguga mudakivide stratigraafia heidetest. See mudajärv tekkis hinnanguliselt ligi 4 miljardit aastat tagasi, ajal, mil Marss võis olla võimeline elu toetama. Selle mudajärve setted võivad sisaldada tõendeid varasema või isegi praeguse elu kohta Marsil.

Uuring hõlmas planeediteaduse instituudi, NASA Amesi uurimiskeskuse, Arizona ülikooli, Barcelona autonoomse ülikooli, sinise marmori kosmoseinstituudi ja Florida ülikooli teadlaste koostööd. Uurides Marsi põhjaveekihtide äravoolu, avastas meeskond planeedi põhjamadalmaadel tohutuid üleujutuskanaleid ja ulatuslikku erosiooni.

Nendele põhjapoolsetele tasandikele proovide võtmiseks sisenemine oleks aga keeruline, kuna on raske eristada põhjaveekihtidest pärinevaid materjale ja neid, mida üleujutuskanalid erodeerivad ja transpordivad. Hydraotes Chaose settetasandikud pakuvad ainulaadset uurimisvõimalust, kuna need pakuvad iidsete põhjaveekihtide materjalide sihipärasemat uurimist.

Teadlaste arvulised mudelid viitavad sellele, et mudajärve allikaveekiht tekkis tõenäoliselt mudakivi faaside segregatsioonist, mille tulemusena tekkisid mitme kilomeetri laiused ja sadade meetrite sügavused suured veega täidetud kambrid. Selle protsessi võis käivitada pealetükkiv tardine tegevus. Täheldatud segmenteeritud vajumine kaootilisel maastikul näitab omavahel ühendatud kambrite olemasolu, mis võisid olla stabiilsed, veega täidetud hiiglaslikud koopad.

Selle iidse mudajärve jäägid võivad sisaldada põhjaveekihi materjale, mis on rikastatud biomolekulidega, mis on olnud miljardeid aastaid Marsi aluspinnas peidus. NASA Ames peab neid settetasandike potentsiaalseks maandumispaigaks missioonil, et otsida tõendeid biomarkerite, eriti lipiidide kohta. Need biomolekulid on väga vastupidavad ja oleksid võinud Marsil elada miljardeid aastaid.

Lisaks mudajärvele avastati uuringu käigus ka laialt levinud mudavulkaanid ja võimalikud diapiirid uuringupiirkonnas. Need omadused pakuvad täiendavaid võimalusi uurida maa-aluseid kivimeid, mis võisid olla elamiskõlblikud. Setetest proovide võtmine ja selle iidse mudajärve koostise uurimine võib anda väärtuslikku teavet Marsi geoloogilisest minevikust ja planeedi mineviku või praeguse elu potentsiaalist.

Allikad:

Teaduslikud aruanded (paberkandjal)

NASA