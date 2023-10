Antarktika merejää vähenemine tekitab muret kogu maakera ja Uus-Meremaa pärast

Antarktika teadusplatvormi erakorraline tippkohtumine Wellingtonis on tekitanud tõsist muret Antarktikas toimuvate murettekitavate muutuste pärast, eriti seoses merejää olulise vähenemisega möödunud talvel. Teadusplatvormi kaks silmapaistvat liiget, professor Nick Golledge ja dr Bella Duncan, mõlemad Wellingtoni Victoria ülikooli Antarktika uurimiskeskusest, on väljendanud oma muret Antarktika merejää vähenemise mõju pärast ülemaailmsele kogukonnale, sealhulgas Uus-Meremaale.

Hiljutises ajakirjas Communications Earth and Environment avaldatud artikkel juhtis tähelepanu 2023. aasta veebruaris täheldatud Antarktika merejää rekordilisele miinimumtasemele, mis viitab sellele, et ookeanide soojenemine on mänginud rolli jää uude madalasse olekusse lükkamisel. See näitab, et Antarktika merejää katmist reguleerivad protsessid võivad olla muutunud.

Professor Nick Golledge'i sõnul ennustavad kliimamudelid Antarktika merejää jätkuvat vähenemist eelseisvatel aastakümnetel isegi rangete kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise stsenaariumide korral. Merejää vähenemine on kriitiline probleem, kuna see mängib otsustavat rolli Antarktika põhjavee tekkes, mis on üks planeedi tähtsamaid ookeanihoovusi. Selle ringluse häirimisel on globaalsele kliimale, sealhulgas Wairarapa piirkonnale, kaugeleulatuvad tagajärjed. Veelgi enam, merejää vähenemine kujutab märkimisväärset ohtu keiserpingviinidele, kuna nad sõltuvad sellest suuresti sigimisel.

Dr Bella Duncan jagab professor Golledge'i muret. Antarktika keskkonna ajalooliste dokumentide uurimine näitab, et praegused muutused tõenäoliselt püsivad, põhjustades märkimisväärset mõju kohalikule ja globaalsele kliimale, meretasemele ja ökosüsteemidele. Tsüklon Gabrielle sel aastal tekitatud laastamistööd olid ilmekas näide soojema atmosfääri tagajärgedest, mis hoiavad endas rohkem vett ja mille tulemuseks on suurenenud sademete hulk. Ekstreemsemate kliimasündmuste ootuses muutuvad kiireloomulised meetmed kliimamuutustega tegelemiseks üha olulisemaks, kuna kliimateadlastel on raskusi olukorra kiireloomulisusega.

