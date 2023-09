Uuringu tulemused näitavad, et inimesed kaotavad elupuul mitu oksa

Uus uuring hoiatab inimtegevusest põhjustatud kuuenda massilise väljasuremise ohu eest, väites, et inimesed põhjustavad tervete "Elupuu" okste kadumise. Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uurimus on ainulaadne, kuna selles uuritakse tervete sugukondade väljasuremist, mitte ainult üksikuid liike.

Teadlased keskendusid selgroogsetele liikidele (v.a kalad) ja leidsid, et 5,400 uuritud perekonnast 73 on viimase 500 aasta jooksul välja surnud, kusjuures enamik neist on kadunud viimase kahe sajandi jooksul. See väljasuremismäär on palju kõrgem, kui võiks eeldada fossiilsete andmete põhjal tehtud hinnangute põhjal.

Inimtegevus, nagu elupaikade hävitamine, ülepüük ja jahindus, peetakse selle väljasuremiskriisi peamiseks põhjuseks. Ühe perekonna kadumisel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed tervele ökosüsteemile. Uuringu kaasautor Gerardo Ceballos rõhutab olukorra kiireloomulisust, öeldes: "Meie mure on see, et... me kaotame asju nii kiiresti, et meie jaoks annab see märku tsivilisatsiooni kokkuvarisemisest."

Kuigi kõik eksperdid nõustuvad, et praegune väljasuremise määr on murettekitav, on arutelu küsimus, kas tegemist on kuuenda massilise väljasuremisega. Teadlased määratlevad massilise väljasuremise kui 75% liikide kadumist lühikese aja jooksul. Hawaii ülikooli bioloogi Robert Cowie sõnul ei ole seda määratlust kasutades kuuendat massilist väljasuremist veel toimunud.

Siiski rõhutavad uuringu tulemused, et elupuu terved oksad on kadunud, olukorra tõsidust. See uuring näitab tungivat vajadust tegutseda bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ja inimkonna tuleviku kaitsmiseks.

