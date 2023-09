Inimesed kaotavad kogu elupuu oksad, hoiatab uues uuringus

Hiljuti ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) avaldatud uuring näitas, et inimesed põhjustavad tervete "Elupuu" harude väljasuremist, tekitades muret võimaliku kuuenda massilise väljasuremise pärast. Mehhiko riikliku autonoomse ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuring keskendub tervete sugukondade väljasuremisele, mis on liigitused liikide ja perekondade vahel.

Erinevalt varasematest uuringutest, mis uurisid ainult üksikute liikide kadu, analüüsib see uurimus tervete perekondade kadumist. See on märkimisväärne panus, sest annab sügavama ülevaate praegustest väljasuremismääradest. Professor Gerardo Ceballos, üks uuringu kaasautoritest, rõhutab, et väljasuremiskriis on sama tõsine kui kliimamuutuste kriis, kuid sageli jäetakse see tähelepanuta.

Uurides Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) andmeid, leidsid teadlased, et viimase 73 aasta jooksul on välja surnud 500 perekonda, kusjuures suurem osa väljasuremistest on toimunud viimase kahe sajandi jooksul. See on murettekitav, kuna varasemate väljasuremismäärade põhjal oleks pidanud sama aja jooksul kaduma ainult kaks perekonda.

Uuringus peetakse nende väljasuremise peamisteks põhjusteks inimtegevust, nagu elupaikade hävitamine, ülepüük ja jaht. Isegi ühe perekonna kadumisel võivad olla ökosüsteemidele kaugeleulatuvad tagajärjed. Teadlased usuvad, et tsivilisatsioonide edasise kadumise ja kokkuvarisemise vältimiseks on vaja kiiresti tegutseda.

Kuigi eksperdid on üksmeelel, et praegune väljasuremise määr on murettekitav, jääb arutelu teemaks see, kas see vastab kuuenda massilise väljasuremise kriteeriumidele. Massiline väljasuremine on määratletud kui 75% liikide kadumine lühikese aja jooksul. Kui aga praegused väljasuremismäärad püsivad või suurenevad, toimub tõenäoliselt massiline väljasuremine.

Uuringu autorid rõhutavad vajadust seada prioriteediks looduslike elupaikade kaitse ja taastamine, et vältida edasist väljasuremist. Nad usuvad, et viivitamatu tegutsemise korral on siiski võimalik paljusid perekondi päästa.

Allikad: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Mõisted:

Perekonnad: Elusolendite klassifikatsioonis on perekond liigi ja perekonna vahel.

Liigid: rühm organisme, millel on sarnased omadused ja mis võivad paljuneda viljakate järglaste saamiseks.

Massiline väljasuremine: olulise osa liikide kiire kadumine lühikese aja jooksul, mis põhjustab suuri ökoloogilisi ja evolutsioonilisi muutusi.

Elupuu: metafoorne esitus erinevate liikide vahelistest suhetest, jälgides nende evolutsiooniajalugu ühise esivanemani.