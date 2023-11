Uued simulatsioonid nihutavad jäises tulnukate atmosfääris kosmoseuuringute piire

21. november 2023 – Kuna teadlased jätkavad kosmoseuuringute piiride nihutamist, heidavad Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) uued uuringud valgust Uraani ja Neptuuni võõras atmosfääris navigeerimise väljakutsetele. Oxfordi ülikooli hüperheliplasma T6 Stalkeri tunnelis simulatsioone korraldades püüab ESA avada nende mõistatuslike jäähiiglaste tulevaste missioonide potentsiaal.

Hüperhelikiirusega plasma T6 Stalker Tunnel on Euroopa kiireim tuuletunnel, mis on võimeline tekitama tuulevoogusid üle 20 kilomeetri sekundis. See erakordne kiirus on vajalik, et korrata suure kiirusega tingimusi, mida kosmoseaparaat peab taluma nende kaugete planeetide vaenulikku atmosfääri läbides. Lisaks panustas Stuttgarti ülikooli kõrge entalpiavoolude diagnostika rühm (HEFDiG) Saksamaal oma teadmistega, kasutades katseteks sarnast tuuletunnelit.

ESA aerotermodünaamika insener Louis Walpot rõhutab peamisi väljakutseid, millega tuleb silmitsi seista sondide saatmisel Uraani ja Neptuuni atmosfääri. Need sondid ei pea mitte ainult taluma kõrget rõhku ja temperatuure, vaid peavad taluma ka ainulaadsete gaaside, sealhulgas vesiniku, heeliumi ja metaani pommitamist.

HEFDiG läbiviidud simulatsioonid illustreerivad ilmekalt kohutavaid tingimusi, mida sond kogeks jäähiiglase atmosfääri sisenemisel. Videos olev simuleeritud sond talub tulnukate gaaside lakkamatut rünnakut, rõhutades veelgi vajadust tugevate termokaitsesüsteemide ja täiustatud inseneritöö järele, et tagada missioonikriitiliste seadmete ellujäämine.

Praegu on Uraani siseneva sondi sihitud sisenemiskiirus ligikaudu 25 kilomeetrit sekundis. Teadlased on aga suutnud saavutada vaid simuleeritud kiirust kuni 19 kilomeetrit sekundis. Et sillutada teed tulevastele missioonidele nendele kaugetele planeetidele, rõhutab Walpot vajadust uuendada olemasolevaid katserajatisi, et täpselt korrata Uraanis ja Neptuunis esinevaid atmosfääri koostisi ja kiirusi.

See uuring tähistab otsustavat sammu Uraani ja Neptuuni jäises atmosfääris peidetud saladuste avamisel. Samal ajal kui ESA jätkab võimaluste uurimist, töötavad teadlased ja insenerid väsimatult selle nimel, et ületada arvukad takistused, mis võimaldavad inimkonnal mõista neid põnevaid taevakehasid.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

- Mis on hüperheliplasma T6 Stalkeri tunnel?

Hüperhelikiirusega plasma T6 Stalker Tunnel on Euroopa kiireim tuuletunnel, mis asub Oxfordi ülikoolis. See on võimeline tekitama tuulevooge kiirusega üle 20 kilomeetri sekundis, mis on oluline kosmoseaparaatide suure kiiruse katsetamiseks, et Uraani ja Neptuuni atmosfääris navigeerida.

- Millised on Uraani ja Neptuuni uurimise peamised väljakutsed?

Peamised väljakutsed hõlmavad vastupidavust kõrgele rõhule ja temperatuurile, samuti kokkupuudet ainulaadsete gaasidega, nagu vesinik, heelium ja metaan. Lisaks peab kosmoselaeval olema suure jõudlusega termokaitsesüsteem, mis talub atmosfääri sisenemist märkimisväärse aja jooksul.

- Miks on simulatsioonid nende planeetide uurimisel üliolulised?

Simulatsioonid võimaldavad teadlastel mõista ekstreemseid tingimusi ja väljakutseid, millega kosmoseaparaat Uraani ja Neptuuni atmosfääri sisenedes ja seal navigeerides kokku puutuks. Neid tingimusi kontrollitud keskkondades kordades saavad teadlased välja töötada ja katsetada tehnoloogiaid, mis võimaldavad edukaid missioone nende jäiste hiiglaste juurde.

- Milline on sondi Uraani sisenemise kiirus?

Praegu on sondi Uraani sisenemise kiirus umbes 25 kilomeetrit sekundis. Teadlased on aga saavutanud vaid simuleeritud kiiruse kuni 19 kilomeetrit sekundis, mis rõhutab vajadust edasiste tehnoloogiate ja katseseadmete täiustamise järele, et vastata tulevaste missioonide nõuetele.