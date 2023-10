Teadlased kasutavad Maa ionosfääri uurimiseks hiiglaslikku Meterwave raadioteleskoopi

By

Teadlased on teinud olulise läbimurde Maa ionosfääri uurimisel, kasutades traditsiooniliste satelliitvaatluste asemel Giant Meterwave raadioteleskoopi (GMRT). Madala laiuskraadi piirkonnas asuv GMRT on osutunud tõhusaks ionosfääri häirete tuvastamisel ja iseloomustamisel. See uurimus annab parema ülevaate ionosfäärist, mis võib mõjutada GPS-teenuste täpsuse parandamist, aga ka raadiogalaktikate uurimist.

Uuringu juhtiv autor Sarvesh Mangala riiklikust raadioastrofüüsika keskusest koos oma mentori prof Abhirup Dattaga IIT-Indore'ist tuvastas GMRT abil edukalt mitu keskmise ulatusega reisivat ionosfääri häiret (TID) ja väikesemahulist TID-d. Neid häireid täheldati sagedustel 235 MHz ja 610 MHz.

Uuring paljastas ootamatuid muutusi ionosfääris päikesetõusutundidel, olulisi ionosfääri häireid ja samas suunas liikuvaid väiksemamahulisi struktuure. See tähelepanek seab kahtluse alla varasemad uuringud ja rõhutab madala laiuskraadiga instrumentide, nagu GMRT, kasutamise tähtsust ionosfääri elektrontiheduse muutuste tõhusaks tuvastamiseks.

Täiustades ionosfääri teadmisi ja mudeleid, võib see uurimus viia paremate tehnoloogiate ning täpsemate navigatsiooni- ja sidemõõtmisteni. GMRT erakordne tundlikkus võimaldab täpselt mõõta ionosfääri variatsioone, ületades GPS-i ja radariseadmete võimalused.

See murranguline tulemus avab uusi võimalusi GMRT-d kasutavateks uuringuteks. Riikliku raadioastrofüüsika keskuse keskuse direktor Yashwant Gupta märkis, et see saavutus kinnitab nende usku GMRT potentsiaali ja rõhutab selle uurimistöö tähtsust ionosfääri mõistmise edendamisel.

