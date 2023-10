Hiiglaslik Meterwave raadioteleskoop, mida kasutati Maa ionosfääri häirete uurimiseks

By

Teadlased on esimest korda Maa ionosfääri häirete uurimiseks kasutanud Giant Meterwave Radio Telescope'i (GMRT). Varem tehti ionosfääri vaatlusi satelliitide abil. Parandades meie arusaamist ionosfäärist, võib see uurimus suurendada positsioneerimis-, navigeerimis- ja ajamääramisteenuste täpsust ning hõlbustada raadiogalaktikate uurimist. Eelretsenseeritavas ajakirjas Geophysical Research Letters avaldatud uuringut juhtis Sarvesh Mangala riiklikust raadioastrofüüsika keskusest.

Meeskond tuvastas GMRT abil edukalt keskmise ulatusega reisivad ionosfääri häired (TID) vahemikus 100–300 km ja väikesemahulised umbes 10 km pikkused TID-d. Need vaatlused tehti sagedustel 235 MHz ja 610 MHz. Uuring paljastas ootamatuid muutusi ionosfääris päikesetõusutundidel, olulisi ionosfääri häireid ja samas suunas liikuvaid väiksemamahulisi struktuure.

GMRT "erakordne" tundlikkus võimaldas teadlastel tuvastada ja iseloomustada TID-sid üheksatunnise vaatluse käigus, mis viidi läbi 5.–6. augustil 2012. See uuring on üks esimesi, kus kasutati tõhusalt madala laiuskraadiga instrumenti (mis asub Maa magnetväljale lähemal). ekvaator), et tuvastada elektrontiheduse muutusi ionosfääris.

Selle uurimistöö tulemused võivad parandada teadmisi ja mudeleid ionosfääri kohta, mis toob kaasa tehnoloogiate edusammud ja täpsemad mõõtmised navigatsiooni ja side eesmärkidel. Kuigi GMRT ei ole traditsiooniline ionosfääri uurimiseks mõeldud sond, on see osutunud väga tõhusaks erinevate ionosfääri nähtuste tuvastamisel.

GMRT pakub GPS-i ja radariseadmetega võrreldes suuremat tundlikkust, võimaldades ionosfääri variatsioonide täpset mõõtmist. See uuring on näidanud GMRT potentsiaali avada selles valdkonnas uusi uurimisvõimalusi.

