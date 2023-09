Teadlased avastavad ränidioksiidiga kaetud nanoteemantide keemilise mehhanismi kvantarvutamiseks ja biomärgistamiseks

San Jose osariigi ülikooli (SJSU) teadlased on avastanud sidumismehhanismi, mis vastutab nanoteemantide ühtlaste ränidioksiidi kestade moodustumise eest. Meeskond kasutas nanomaterjalide uurimiseks SLAC riikliku kiirendi labori Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) poolt genereeritud võimsaid röntgenikiirgusid. Ajakirjas ACS Nanoscience Au avaldatud tulemused annavad olulise ülevaate ränidioksiidiga kaetud nanoteemantide loomisega seotud keemiast.

Nanodiamonds on üliväikesed sünteetilised teemandid, millel on märkimisväärsed omadused. Vaatamata nende väikesele suurusele on nanoteemantidel täiuslikud süsinikvõred ja nad võivad toatemperatuuril reageerida magnetväljadele, elektriväljadele ja valgusele. Need ainulaadsed omadused muudavad nanoteemandid sobivaks mitmesugusteks rakendusteks, sealhulgas kvantarvutamiseks ja rakkude biomärgistamiseks.

Nanoteemantide funktsionaalsuse suurendamiseks on teadlased hakanud teemandiosakesi katma ränidioksiidiga. Ränidioksiid ei paku nanoteemantidele mitte ainult siledat ja kaitsvat kesta, vaid võimaldab ka pinda muuta. Lisades ränidioksiidi kattele spetsiifilisi silte, saavad teadlased suunata nanoteemante konkreetsete rakkude või asukohtade sihtimiseks. Sellel nanoteemantide liikumise kontrollil on märkimisväärne mõju biomeditsiini ja biotehnoloogia rakendustele.

Teadlasi on üle kümne aasta olnud hämmingus nanoteemantide ränidioksiidi katte moodustumise mehhanism. SJSU teadlased avastasid, et nanoteemantpinnal olevad alkoholi keemilised rühmad mängivad ränidioksiidi kestade kasvu hõlbustamisel otsustavat rolli. Nad leidsid, et ammooniumhüdroksiidi lisamine etanooliga katmisprotsessi käigus viib nende alkoholirühmade tekkeni.

Ränidioksiidi katte all peidetud pindade uurimiseks kasutasid SJSU teadlased SSRL-i röntgeniseadmeid. Nad kasutasid üleminekuserva andurit, ülitundlikku termomeetrit, et tuvastada temperatuurimuutusi ja muuta need röntgenienergiaks. Röntgenikiirguse absorptsioonspektroskoopia (XAS) abil uuris meeskond nanoteemantide pindu ja mõõtis ränidioksiidi katte paksust nanomeetri skaalal. Tulemused näitasid XAS-i tõhusust sukeldatud materjalide, nagu nanoteemantide, uurimisel.

Ränidiga kaetud nanoteemantide sidumismehhanismi mõistmisest saadud teadmised avavad teadlastele uusi võimalusi. Uuringu juhtivteadur Abraham Wolcott kavatseb uurida teiste materjalide, nagu titaan- ja tsinkoksiidide, kasutamist nanoteemantide katmiseks. Need alternatiivsed katted võivad veelgi laiendada nanoteemantide rakendusi kvantanduris ja bioloogilises märgistamises.

Selle uurimistöö tulemused annavad väärtuslikke teadmisi nanoteemantkatete keemiast ja pakuvad võimalusi ränidioksiidi kesta optimeerimiseks ja muude kattematerjalide uurimiseks. Ränidiga kaetud nanoteemantide keemilise mehhanismi paremaks mõistmiseks saavad teadlased jätkata nende pisikeste teemantide potentsiaali avamist kvantarvutuste ja biomärgistamise rakendustes.

Allikas:

– Perla J. Sandoval jt, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033