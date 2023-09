Muistsete inimeste esivanemate meisterdatud kivisferoidid, uurimistulemused

Teadlased on analüüsinud 1.4 miljoni aasta taguseid kiviesemeid ja avastanud, et meie varased inimeste esivanemad valmistasid tahtlikult ligi 600 kivisferoidi. Neid pallikujulisi kive ehk "sferoide" on leitud eelajaloolistest paikadest üle maailma. Arheoloogid on aastakümneid vaielnud, kas need kivid on tahtlikult kujundatud või olid need juhuslikud tööriistade valmistamise kõrvalsaadused. Hiljutises ajakirjas Royal Society Open Science avaldatud uuringus kasutati tipptasemel 3D-analüüsi tarkvara, et mõõta pinnanurki, määrata pinna kõveruse taset ja määrata täpselt nende objektide massikeskme.

Põhja-Iisraelis asuvast iidsest Ubeidiya paigast pärit 150 lubjakivisferoidi analüüs näitas, et meie varased esivanemad suutsid oma mõtetes kera kontseptualiseerida ja kive tahtlikult sobivaks kujundada. Kividel olid käsitööga kooskõlas olevad töötlemata pinnad ja peaaegu täiuslikud sfäärilised vormid. See täpsuse tase viitab sellele, et varastel hominiinidel olid märkimisväärsed planeerimis- ja osavusoskused. Nende sferoidide eesmärk jääb ebaselgeks, kuid need võisid olla mürsud või sisaldada kunstilist sümboolikat.

Uuringu tulemused pakuvad väärtuslikku teavet iidsete käsitööliste kognitiivsete protsesside ja käsitööoskuste kohta. Rakendades seda 3D-analüüsi meetodit isegi vanematele esemetele, näiteks kuni 2 miljoni aasta tagustele esemetele, võiksid teadlased veelgi uurida, milleks meie esivanemad suutsid. Nende sferoidide tahtlik kujundamine võib olla varaseimad tõendid hominiinide kohta, mis kehtestavad nende tööriistadele sümmeetrilise geomeetria. Nende kivisferoidide tahtliku loomise mõistmine võimaldab sügavamalt mõista varajaste hominiinide keerulisi kognitiivseid võimeid ja nende kunstilisi kalduvusi.

Allikas: Royal Society Open Science, National Museum of Natural History in Paris