Teadlased kasvatavad seaembrüo sees humaniseeritud neere

Teadlased on edukalt kasvatanud sigade embrüote sees peamiselt inimrakke sisaldavaid neere, mis on oluline areng elundite siirdamise valdkonnas. Murranguline tehnika hõlmab sigade embrüote geneetilise koostise muutmist ja inimrakkude süstimist, mis arenevad loomade sees neerudeks. See saavutus on esimene kord, kui teadlased on edukalt kasvatanud täielikult moodustunud humaniseeritud elundi teises liigis.

Uuringus hakkasid siirdatud embrüotel arenema neerud, mis koosnesid peamiselt inimese rakkudest ja millel oli pärast 28-päevast arengut normaalne struktuur. Teadlased veetsid viis aastat sigu geneetiliselt muutes, et luua keskkond, kus inimrakud saaksid areneda, seistes silmitsi searakkudega minimaalse konkurentsiga.

Neerud on kõige sagedamini siirdatud elundid, kusjuures märkimisväärne hulk inimesi ootab siirdamist kogu maailmas. Selle uurimistöö eesmärk on lõpuks välja töötada tehnoloogiad, mis võimaldavad luua elundeid, kasutades patsiendi enda rakke, vähendades seeläbi elundi äratõukereaktsiooni riski. Kuigi protsess on keeruline ja selle täiustamiseks võib kuluda mitu aastat, loodavad teadlased, et see läbimurre võib viia siirdamiseks küpsete inimorganite tekkeni.

Meeskond tegeleb ka teiste inimorganite, näiteks südame ja kõhunäärme kasvatamisega sea embrüote sees. See uurimus kujutab endast uut lähenemist elundite biotehnoloogiale, kasutades sigu inimorganite kultiveerimiseks ja kasvatamiseks inkubaatoritena.

Varasemad uuringud on edukalt loonud inimese ja sea kimääre, organisme, mis sisaldavad mõlema liigi DNA-d. Viimane uuring on aga märkimisväärne tänu humaniseeritud neeru edukale genereerimisele. Uuringut on kuulutatud kui teedrajavat sammu elundite biotehnoloogias ning valdkonna eksperdid on seda kirjeldanud julgustava ja olulisena.

