Suurim Marsil registreeritud maavärin paljastab tektoonilise aktiivsuse

NASA maandur InSight tuvastas hiljuti Marsil 4.7-magnituudise maavärina, mis on suurim maavärin, mis planeedil kunagi registreeritud. Kuigi see võib Maa maavärinatega võrreldes tunduda väike, on see meie naaberplaneedi jaoks oluline. Esialgu kahtlustasid teadlased, et maavärina põhjustas meteoriidi kokkupõrge, kuid kokkupõrkekraatri otsingul selgus, et see oli tühi. See viis teadlased järeldusele, et maavärina põhjustas tegelikult tektooniline aktiivsus Marsi sisemuses.

"Jõudsime järeldusele, et suurim InSighti nähtud marsvärin oli tektooniline, mitte löök. See on oluline, kuna see näitab, et Marsi vead võivad põhjustada kopsakaid marssivärinaid,“ ütles juhtivautor Ben Fernando, Oxfordi ülikooli planeediteadlane. Ajakirjas Geophysical Research Letters avaldatud leiud annavad väärtuslikke teadmisi Marsi geoloogilistest protsessidest.

Erinevalt Maast, millel on maavärinaid tekitav laamtektoonika, on Marsil üks tahke plaat. Kuid planeet kahaneb ja jahtub endiselt aeglaselt, mis võib põhjustada liikumist ja aktiivseid tõrkeid Marsi maakoores. Need vead võivad vallandada maavärinaid isegi ilma aktiivsete laamtektooniliste protsessideta.

Uurimisrühm tegi kindlaks, et 4.7-magnituudine maavärin sai alguse Al-Qahira Vallise piirkonnast, umbes 1,200 miili InSighti asukohast kagus. Selle maavärina ajal vabanenud energia ületas kõigi teiste InSighti tuvastatud marsvärinate energiat. Varem seostati enamiku maavärinaid piirkonnaga nimega Cerberus Fossae, mis asub InSightist ida pool. Selle võimsa maavärina päritolu tekitas teadlastes hämmingut, kuna puuduvad märgatavad pinnatunnused, mis viitaksid käimasolevatele tektoonilistele protsessidele.

Löögikraatri puudumine löögi tõendite otsimisel on märkimisväärne verstapost Marsi seismiliste signaalide tõlgendamisel. Marsi seismilise aktiivsuse mõistmine on inimeste tulevaste missioonide jaoks planeedile ülioluline. Kuna NASA plaanib tulevasi missioone, on Marsi geoloogilise ajaloo ja seismilise aktiivsuse parem mõistmine hädavajalik.

Üldiselt mängib iga InSighti tuvastatud seismiline sündmus Punase planeedi geoloogilise ajaloo paljastamisel üliolulist rolli. See heidab valgust Marsi sisemusele ja evolutsioonile, pakkudes väärtuslikku teavet seismilise aktiivsuse jaotumise kohta planeedil. Need teadmised on eluliselt olulised tulevaste inimeste Marsi missioonide kavandamisel.

Allikas: Geophysical Research Letters, Oxfordi Ülikool, Imperial College London