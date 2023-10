Uus ülevaade Marsvärinatest: suurim maavärin, mis seni Marsil salvestatud

NASA maandur InSight tuvastas hiljuti Marsil registreeritud suurima maavärina, mille mõõtmed olid 4.7 magnituudi. Kuigi see võib Maa standardite järgi tunduda tagasihoidlik, on see meie planeedi naabri jaoks oluline. Varem kahtlustasid teadlased, et maavärinad on põhjustatud meteoriidi kokkupõrkest. Selle maavärinaga seotud löögikraatri puudumine viis aga teadlased järeldusele, et põhjuseks oli tektooniline aktiivsus Marsil. See uus arusaam annab ülevaate geoloogilistest protsessidest, mis aitavad kaasa seismilisele aktiivsusele Punasel planeedil.

Ajakirjas Geophysical Research Letters avaldatud uurimus näitab, et Marsi tõrked võivad põhjustada märkimisväärseid maavärinaid. Planeediteadlane Ben Fernando Oxfordi ülikoolist, uuringu juhtiv autor, nendib: "Arvasime tõesti, et sellel sündmusel võib olla mõju." See avastus on märkimisväärne samm edasi Marsi seismilise aktiivsuse mõistmisel ja annab väärtuslikku teavet tulevaste Marsi missioonide jaoks.

Erinevalt Maast, millel on mitu nihkuvat tektoonilist plaati, on Marsil üks tahke maakoor. See aga ei tähenda, et planeedil seismiline aktiivsus puuduks. Marss kogeb ikka veel järk-järgult kahanemist ja jahtumist, mis viib selle maakoores liikumiseni ja maavärinate tekkeni. Uurijad tegid kindlaks, et 4.7-magnituudine maavärin sai alguse Al-Qahira Vallise piirkonnast, umbes 1,200 miili InSighti asukohast kagus.

Varem seostati marssivärinaid piirkonnaga nimega Cerberus Fossae. Selle suurima maavärina päritolu jäi aga mõistatuslikuks, kuna puudusid märgatavad pinnaomadused, mis viitaksid tõenäolise põhjusena käimasolevatele tektoonilistele protsessidele. Selles sündmuses vabanenud seismiline energia ületas kõigi teiste InSighti tuvastatud marsvärinate oma. Kokkupõrkekraatri puudumine on märkimisväärne verstapost Marsi seismiliste signaalide tõlgendamisel.

Marsi seismilise aktiivsuse mõistmine on inimeste tulevaste missioonide jaoks planeedile ülioluline. See uus ülevaade annab olulist teavet selliste missioonide kavandamiseks ja ohutuse tagamiseks. Iga Marsil tuvastatud seismilise sündmusega saavad teadlased paremini aru planeedi geoloogilisest ajaloost ja evolutsioonist, samuti seismilise aktiivsuse jaotusest. Need teadmised on hindamatud, kui jätkame Punase planeedi uurimist ja uurimist.

