Teadlased avastasid, et tektooniline aktiivsus põhjustab Marsi suurima maavärina

NASA maandur InSight tuvastas Marsil 4.7-magnituudise maavärina, mis on suurim maavärin, mis eales planeedil registreeritud. Varasemad teooriad viitasid sellele, et meteoriidi kokkupõrked põhjustasid need "marsvärinad", kuid kokkupõrkekraatri puudumine viis teadlased järeldusele, et maavärina põhjustas tektooniline aktiivsus Marsi sisemuses. See leid annab sügavama arusaama planeedi geoloogilistest protsessidest.

Avastus seab kahtluse alla idee, et Marss on geoloogiliselt passiivne. Kui Maa maavärinad tekitavad tektooniliste plaatide liikumine, siis Marsil on üks tahke plaat, kuid planeedil on endiselt aktiivseid rikkeid. Marss väheneb järk-järgult ja jahtub, mis tekitab maakoores liikumise, mille tulemuseks on maavärinad.

Maavärina epitsenter tuvastati Marsi lõunapoolkeral Al-Qahira Vallise piirkonnas. See vabastas rohkem energiat kui kõik teised InSighti tuvastatud marsvärinad kokku. Algselt sarnanes maavärina seismiline signatuur kahe varasema maanduri tuvastatud meteoriidikokkupõrkega. Täiendav analüüs ja pinnaomaduste otsimine välistasid aga mõju põhjusena.

Sellel avastusel on oluline mõju tulevastele Marsi-missioonidele. Marsi seismilise aktiivsuse mõistmine on planeedi inimeste uurimiseks ülioluline. Kuigi sellel konkreetsel maavärinal ei oleks Maale katastroofilisi tagajärgi, rõhutab see vajadust uurida ja kavandada võimalikke seismilisi ohte inimeste Marsile saatmisel.

See leid aitab kaasa ka Marsi geoloogilise ajaloo ja evolutsiooni lahtiharutamisele. Planeedi seismilise aktiivsuse paremaks mõistmisel saavad teadlased aimu selle sisestruktuurist ja sellest, kuidas see aja jooksul on muutunud.

