NASA InSight Lander tuvastas seni suurima marsivärina

NASA maandur InSight, mis 2022. aastal pärast nelja-aastast tegevust kasutuselt kõrvaldati, tuvastas 4. mail 2022 suurima maavärina, mis Marsil kunagi registreeritud. Maavärina magnituudiks oli 4.7, mis muudab selle meie planeedi naabri jaoks oluliseks. Erinevalt Maast puudub Marsil laamtektoonika, mis tekitab maavärinaid. Algselt kahtlustasid teadlased, et maavärina põhjustas meteoriidi kokkupõrge, kuid nad ei leidnud tõendeid kokkupõrkekraatri kohta.

Selle asemel jõudsid teadlased järeldusele, et maavärin oli Marsi tektoonilise aktiivsuse tagajärg, andes väärtuslikku teavet planeedi seismilisest aktiivsusest. Avastus kinnitab, et rikked Marsil võivad põhjustada olulisi marssivärinaid ja heidab valgust planeedi tektoonilistele protsessidele.

Teadlased tegid kindlaks, et maavärin sai alguse Al-Qahira Vallise piirkonnast, umbes 1,200 miili InSighti asukohast ekvaatori lähedal kagus. See piirkond kogeb endiselt liikumist Marsi maakoores, hoolimata aktiivsete laamtektooniliste protsesside puudumisest. Selle maavärina ajal vabanenud energia ületas kõigi teiste InSighti tuvastatud maavärinate kumulatiivse energia.

Teadlased palusid erinevate kosmoseagentuuride abi, et otsida tõendeid maavärina päeval toimunud löögi kohta, kuid kokkupõrkekraatrit ei leitud. See kraatri puudumine on märkimisväärne verstapost Marsi seismiliste signaalide tõlgendamisel.

Marsi seismilise aktiivsuse mõistmine on tulevaste inimeste Marsi missioonide jaoks ülioluline. Kuigi 4.7-magnituudisel maavärinal ei oleks Maale katastroofilisi tagajärgi, rõhutab see, kui oluline on arvestada seismilise aktiivsusega inimeste missioonide kavandamisel Punasele planeedile.

Allikad: Reuters