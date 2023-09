Läbimurre geeniuuringutes: CRISPR-Cas tehnika võimaldab mitme geeni samaaegset muutmist

ETH Zürichi teadlased on teinud geeniuuringutes olulise läbimurde, töötades välja tehnika, mis võimaldab täiskasvanud loomade rakkudes mitme geeni samaaegset muutmist. See uuenduslik lähenemine, kasutades geenide redigeerimise tööriista CRISPR-Cas, loob mosaiigilaadse mustri, mis lihtsustab geneetiliste haiguste uurimist. Ühe looma mitut geeni muutes saavad teadlased uusi teadmisi geneetiliste häirete keerukusest, vähendades samal ajal vajalike loomkatsete arvu.

Traditsiooniliselt on teadlased uurinud haiguste geneetilist päritolu, keskendudes ühele geenile. Kuid paljusid haigusi mõjutavad mitmed geenid, mistõttu on ühe geeni panuse määramine haigusseisundisse keeruline. See nõuab tavaliselt arvukalt loomkatseid, millest igaüks on suunatud konkreetsele geenimodifikatsioonile.

Professor Randall Platti juhtimisel töötasid teadlased välja meetodi, mis kasutab CRISPR-Casi, et teha ühe looma rakkudes mitu geenimuutust, luues mosaiigitaolise mustri. Kuigi igas rakus on muudetud ainult ühte geeni, on elundi erinevatel rakkudel erinevad modifikatsioonid, mis võimaldavad üksikute rakkude täpset analüüsi. See läbimurre võimaldab teadlastel uurida erinevate geenimuutuste mõju ühe katsega, lihtsustades oluliselt uurimisprotsessi.

ETH Zürichi meeskond rakendas seda tehnikat esmakordselt täiskasvanud hiirtel. Nad kasutasid kohaletoimetamissüsteemina adeno-assotsieerunud viiruseid (AAV), et anda rakkudele juhiseid, milliseid geene modifitseerida. Nakatades hiiri erinevaid juhiseid kandvate viiruste seguga, suutsid teadlased ajurakkudes erinevad geenid välja lülitada. See meetod osutus tõhusaks, et anda uusi teadmisi 22q11.2 deletsiooni sündroomist, mis on inimestel haruldane geneetiline häire. Teadlased avastasid, et kolm geeni konkreetses kromosomaalses piirkonnas mängivad olulist rolli ajurakkude düsfunktsioonis ja nende seostes selliste seisunditega nagu skisofreenia ja autismispektri häired.

Selle tehnika potentsiaalsed rakendused on ulatuslikud, kuna seda saab kasutada teiste mitme geeniga seotud geneetiliste häirete uurimisel. Saades sügavama arusaama geenide ebanormaalsest aktiivsusest erinevate haiguste korral, saavad teadlased välja töötada sihipäraseid ravimeid nende kõrvalekallete kompenseerimiseks. Lisaks võimaldab see meetod teadlastel vahetult uurida täiskasvanud loomi, vähendades embrüote või kultiveeritud rakkudega katsetamise vajadust.

Kuna teadlased jätkavad selle tehnika täiustamist, võib modifitseeritud geenide arv potentsiaalselt suureneda praeguselt 29-lt mitmesajale geenile. See läbimurre kujutab endast olulist edasiminekut geeniuuringutes, pakkudes uusi võimalusi geneetiliste haiguste keerukuse uurimiseks ja sihipäraste ravimeetodite väljatöötamiseks.

