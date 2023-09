Astronoomid avastavad planeedi orbiidil haruldaste tähtede süsteemi

Tšiilis asuvat väga suurt teleskoopi kasutav astronoomide meeskond on süvakosmoses teinud intrigeeriva avastuse. Nad on jäädvustanud kujutise tähesüsteemist, mida tuntakse nime all HIP 81208, mille massiivne kesktäht, mille ümber tiirleb pruun kääbus, väiksem "ebaõnnestunud täht". Lisaks sellele on teadlased tuvastanud planeedi, mis tiirleb ümber väikese tähe, mis asub kesktähest palju kaugemal. Planeet nimega "HIP 81208 Cb" on ligikaudu 15 korda suurem kui Jupiteri mass.

Euroopa lõunaobservatooriumi, mis on Euroopa rahvaste teaduskoostööorganisatsioon, andmetel muudab HIP 81208 Cb avastamine tähesüsteemi hierarhiliseks neljakordseks süsteemiks, mille ümber tiirleb kaks tähte ja kaks väiksemat taevakeha. Äsja leitud planeet asub planeetide ja pruunide kääbuste piiril, mis ei ole piisavalt massiivsed ja kuumad, et läbida tuumasünteesi.

Tavaliselt tuginevad astronoomid eksoplaneetide tuvastamiseks ja uurimiseks sellistele tehnikatele nagu transiidimeetod. Siiski on väga suur teleskoop oma suurte peeglitega võimeline jäädvustama otsepilti nendest kaugetest maailmadest. James Webbi kosmoseteleskoop, inimkonna võimsaim kosmoseobservatoorium, mängib samuti olulist rolli eksoplaneetide atmosfääri uurimisel ja nende kaugete maailmade kohta ülevaate andmisel.

Kuigi HIP 81208 Cb kohta on praegu vähe teada, täiendab see avastus meie arusaamist eksoplaneetidest ja nende erinevatest omadustest. Võimalik, et mõnel neist kaugetest planeetidest võivad olla tulnukate elu jaoks sobivad tingimused, kuigi konkreetseid tõendeid pole siiani leitud.

Üldiselt toob see avastus esile universumi tähesüsteemide keerukuse ja mitmekesisuse, laiendades meie teadmisi taevakehade kohta, mis eksisteerivad väljaspool meie enda päikesesüsteemi.

