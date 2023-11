Teadlased avastavad osoonikihi taastamise võimalikud väljakutsed

Hiljutises ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringus seadsid teadlased kahtluse alla laialdaselt tunnustatud arusaama, et osoonikiht taastub. Vastupidiselt varasematele hinnangutele viitavad need leiud sellele, et osooniauk mitte ainult ei sulgu, vaid see võib ka laieneda.

Montreali protokoll, 1987. aastal vastu võetud rahvusvaheline leping, lõpetas edukalt enam kui 100 osoonikihti kahandava kemikaali, sealhulgas klorofluorosüsivesinike (CFC) kasutamise, mida tavaliselt leidub aerosoolpihustites, lahustites ja külmutusagensites. Seda keeldu peeti oluliseks sammuks osoonikihi tervendamise suunas.

Uus-Meremaa teadlased on aga avastanud, et osoonitase Antarktika osooniaugu tuumas on alates 26. aastast kevadisel ajal langenud 2004%. See näitab, et auk pole mitte ainult jäänud suureks, vaid on ka süvenenud, mille tulemuseks on osoonitaseme langus.

Uuring seostab neid murettekitavaid leide muutustega Antarktika polaarpöörises, suures keerlevas külma õhumassis ja madalal rõhul lõunapooluse kohal. Uuringu autorid ei süvenenud nende muutuste konkreetsetesse põhjustesse; Samas tunnistasid nad, et osoonikihi kahanemisele võivad kaasa aidata mitmed tegurid, sealhulgas planeeti soojendav saaste, metsatulekahjude ja vulkaanide õhus levivad osakesed ning päikesetsükli muutused.

Hannah Kessenich, Otago ülikooli doktorant ja uuringu juhtiv autor, rõhutas seost atmosfääri dünaamika ja Antarktika osooniaugu püsimise vahel, öeldes: "Kuigi Montreali protokoll on CFC-de vähendamisel olnud vaieldamatult edukas. Aja jooksul ja keskkonnakatastroofi ärahoidmisel näivad hiljutised püsivad Antarktika osooniaugud olevat tihedalt seotud atmosfääri dünaamika muutustega.

FAQ

Kas osoonikiht taastub?

Ajakirjas Nature Communications avaldatud hiljutise uuringu tulemused seavad kahtluse alla osoonikihi taastumise. Uuring viitab sellele, et osooniauk ei pruugi sulguda ja võib isegi laieneda.

Mis põhjustas osoonikihi kahanemise?

Osoonikihi kahanemise põhjuseks on peamiselt osoonikihti kahandavate kemikaalide, näiteks klorofluorosüsivesinike (CFC) kasutamine, mida tavaliselt kasutati aerosoolpihustites, lahustites ja külmutusagensites. Nende kemikaalide keeld Montreali protokolli alusel on aidanud tõhusalt vähendada nende taset ja aidanud kaasa osoonikihi taastumisele.

Millised tegurid aitavad kaasa osoonikihi kahanemisele?

Osoonikihi kahanemist võivad mõjutada mitmesugused tegurid, sealhulgas planeeti soojendav saaste, metsatulekahjude ja vulkaanide õhus levivad osakesed ning muutused päikesetsüklis. Need tegurid võivad mõjutada osoonikihi dünaamikat ja aidata kaasa selle kahanemisele.

Milline on Antarktika polaarpöörise roll?

Antarktika polaarkeeris on suur madalrõhu ja väga külma õhuga keerlev mass lõunapooluse kohal. Muutused selles atmosfäärinähtuses, nagu selle tugevus ja temperatuur, võivad mõjutada osooni kontsentratsiooni ja aidata kaasa osooniaugu püsimisele.

Mis on uuringu tulemuste tähtsus?

Uuringu tulemused toovad esile võimalikud väljakutsed osoonikihi taastumisel. Need näitavad, et hoolimata jõupingutustest osoonikihti kahandavate kemikaalide vähendamiseks ei ole Antarktika osooniauk näidanud olulisi paranemise märke ja võib isegi halveneda. Osooniaugu püsimist soodustava keerulise dünaamika mõistmiseks on vaja täiendavaid uuringuid.