2023. aasta septembris saavutasid teadlased suure läbimurde, eraldades edukalt RNA Tasmaania tiigrist, väljasurnud olendist. Ekstraheeritud RNA pärines isendist, mis on üle 130 aasta vana ja asub praegu Rootsi loodusloomuuseumis. See murranguline avastus on andnud geneetikutele väärtuslikku teavet selle väljasurnud looma geenide toimimise kohta. Selle uuringu tulemused avaldati teadusajakirjas Genome Research.

Tasmaania tiiger, tuntud ka kui tülatsiin, oli lihasööja kukkurloom, kes rändas kunagi Austraalias, Uus-Guineas ja Tasmaanias. Selle väljasuremise täpne põhjus on teadmata, kuid arvatakse, et inimeste tagakiusamine mängis olulist rolli. Viimane teadaolev tülatsiin, nimega Benjamin, suri vangistuses 1936. aastal.

Kuigi uurimistöö põhirõhk ei olnud väljasurnud liikide kloonimisel, avab vana RNA ekstraheerimise, analüüsimise ja järjestamise võimalus tulevikus väljasurnud liikide taasloomiseks. Uuringu juhtiv autor, geneetik Emilio Mármol Sánchez pooldab nende väljasurnud loomade bioloogia uurimist rohkem. Väljasurnud liigi taasloomine geenide redigeerimise kaudu elusolevatel sugulastel on aga keeruline ja aeganõudev.

Tülatsiini taaselustamise jõupingutusi juhib professor Andrew Pask Melbourne'i ülikoolist. Ta väitis, et RNA avastamine vanadest muuseumidest ja iidsetest proovidest lisab meie arusaamale väljasurnud loomade bioloogiast märkimisväärselt sügavust. Ülestõusmisprotsess hõlmab väljasurnud liigi lähima elava sugulase DNA redigeerimist, muudetud genoomidega embrüote loomist ja järglastele sobiva surrogaatema leidmist. Kuigi sekveneeritud on ligikaudu 20 väljasurnud liigi genoomi, ei ole 2022. aasta seisuga ühtegi neist liikidest edukalt taastatud.

Kloonimine on sarnane protsess, mida võib kaaluda, kui liik on edukalt ellu äratatud. Praegu keskendutakse siiski pigem geneetilise taastamise kui kloonimise kasutamisele. Kloonimine hõlmab DNA ülekandmist somaatilisest rakust munarakku, millelt on eemaldatud tuum ja DNA, millest areneb seejärel embrüo. Seejärel siirdatakse embrüo surrogaatemale, et sellest saaks väljasurnud liigi elav koopia.

Kokkuvõtteks võib öelda, et RNA edukas ekstraheerimine Tasmaania tiigrist avab uued võimalused geeniuuringuteks ja väljasurnud liikide võimalikuks ülestõusmiseks. Kuigi väljasurnud liigi taasloomine on keeruline ja väljakutsuv, nihutavad teadlased selle valdkonna teadmiste piire. Tulevikus võib olla võimalus näha taas kord Maa peal kõndimas ammu kadunud liike.

Allikad:

- CNN

- Austraalia muuseum

- Reuters

- National Geographic