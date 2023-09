Väljasurnud liigi geneetiliste saladuste dekodeerimine: Tasmaania tiigri RNA analüüs

Geneetikud on teinud murrangulise avastuse, eraldades ja dekodeerides RNA molekule 130-aastaselt Tasmaania tiigri isendilt. See on esimene kord, kui väljasurnud loomalt on RNA kätte saadud. Geneetiline materjal saadi Rootsi Loodusmuuseumi kogus olevast isendist. Teadusajakirjas Genome Research avaldatud leiud heidavad valgust ammu kadunud Tasmaania tiigri geenide toimimisele.

Tasmaania tiiger ehk tülatsiin oli kukkurloom, kes kadus umbes 2,000 aastat tagasi, välja arvatud Tasmaania populatsioon, mida hiljem jahtiti väljasuremiseni. Uuringu juhtiv autor Emilio Mármol Sánchez väitis, et kuigi liikide taasasustamine ei olnud uurimistöö eesmärk, võib Tasmaania tiigri geneetilise ülesehituse sügavam mõistmine aidata looma ellu äratada.

Andrew Pask, kes juhib Thylacine integreeritud geneetilise taastamise uurimislaborit, kirjeldas uuringut kui murrangulist, kuna see näitab, et RNA-d saab eraldada vanadest muuseumidest ja iidsetest proovidest. See avastus suurendab teadlaste arusaamist väljasurnud loomade bioloogiast ja parandab väljasurnud genoomide rekonstrueerimist.

Erinevalt DNA-st on RNA DNA lõigu ajutine koopia ja hapram, lagunedes kiiresti. Varem usuti, et RNA ei pea aja jooksul vastu. Kuid 2019. aastal sekveneerisid teadlased 14,300 XNUMX-aastase hundi igikeltsas säilinud nahast RNA. Praeguses uuringus selgitatakse välja RNA väljasurnud loomadelt kättesaamise teostatavuse ning tulevaste jõupingutuste eesmärk on RNA taastamine liikidelt, mis kadusid palju varem, nagu näiteks villane mammut.

Uurimisrühm sekveneeris edukalt Tasmaania tiigri proovi naha ja skeletilihaste kudede RNA, tuvastades tülatsiini spetsiifilised geenid. See teave moodustab looma transkriptoomi, mis on analoogne DNA-s talletatud genoomiga. RNA mõistmine võimaldab teadlastel saada põhjalikumat arusaamist looma bioloogiast. Mármol Sánchez kasutab analoogiat linnaga, kus igal restoranil on juurdepääs ühele hiiglaslikule retseptiraamatule (DNA), kuid RNA on see, mis võimaldab igal restoranil luua erinevaid roogasid. RNA-d analüüsides saavad teadlased paljastada rakkude keeruka bioloogia ja ainevahetuse.

See läbimurre väljasurnud liigi geneetiliste saladuste dekodeerimisel avab uued võimalused iidse DNA uurimiseks ja ammu kadunud olendite keeruka töö mõistmiseks.

