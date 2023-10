Astronoomid avastavad universumi sügavustest võimsa energialööki

Astronoomid on tuvastanud kiire raadiosaaki, mis on seni nähtud kõige kaugemal omalaadne, mis on Maale jõudmiseks reisinud kaheksa miljardit aastat. Nendel intensiivsetel energiapuhangutel, mis kestavad vaid millisekundeid, on päritolu, mida pole siiani täielikult mõistetud. Äsja avastatud purse näib olevat pärit väikesest ühinevate galaktikate rühmast, mis toetab praegusi teooriaid nende allika kohta. Plahvatuse intensiivsus seab aga teadlaste arusaamale, kuidas need eralduvad.

Teadlased usuvad, et kiired raadiopursked võivad anda väärtuslikku teavet universumi saladustesse. Neid purskeid uurides loodavad teadlased määrata universumis eksisteeriva aine ehk "tavalise aine" hulga. Praegu on katsed seda tabamatut asja mõõta andnud vastuolulisi tulemusi. Arvatakse, et see aine võib peituda galaktikatevahelises ruumis, kuid see on liiga kuum ja hajus, et seda tavapäraste meetoditega tuvastada. Kiired raadiopursked aga suudavad seda ioniseeritud materjali tajuda ja pakkuda vahendit selle mõõtmiseks.

See võimas plahvatus avastati Jaapanis teleskoobi abil. Leiu kontrollimiseks ja selle kohta lisateabe kogumiseks kasutati täiendavaid teleskoope. Uuringu tulemused on avaldatud ajakirjas Science.

Kuigi kiirete raadiopursete põhjus on teadmata, loodavad teadlased, et tulevased uuringud annavad valgust nende päritolule ja aitavad lahti harutada universumi saladusi.

Allikad:

– “Universumi sügavustesse loodud võimas valguspuhang” – The Independent