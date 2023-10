Kõige võimsam ja kaugeim kiire raadiosaade, mis eales tuvastatud

Teadlased avastasid hiljuti universumi sügavustest pärineva võimsa energialööki, mida tuntakse kui kiiret raadiolainet (FRB). See konkreetne purse pole mitte ainult kõige kaugem omataoline, mida kunagi nähtud, vaid see on ka uskumatult võimas. Plahvatuse Maale jõudmiseks kulus umbes kaheksa miljardit aastat. Vähem kui sekundiga vabastas see sama palju energiat, mida Päike kiirgab enam kui 30 aasta jooksul.

Kiired raadiopursked on intensiivsed energiapursked, mis toimuvad kosmoses ja nende täpne päritolu on siiani teadmata. Mõned selgitused on hõlmanud maavälist tehnoloogiat või neutrontähti. Kuid see äsja avastatud purse näib olevat pärit väikesest ühinevate galaktikate rühmast, mis ühtib nende allikaid ümbritsevate praeguste teooriatega. Purske märkimisväärne intensiivsus seab väljakutse meie praegusele arusaamale, kuidas need eralduvad.

Võimalus tuvastada ja uurida kiireid raadiosaateid omab suurt potentsiaali kosmose põhiküsimustele vastamiseks. Need pursked võivad aidata kindlaks teha universumi tegelikku kaalu – see on segane uurimine, mis on seni andnud ebaselgeid tulemusi. Teadlased usuvad, et universumis puuduv aine, mis moodustab enam kui poole sellest, mis seal peaks olema, võib peituda galaktikatevahelises ruumis. Ioniseeritud materjali tuvastamisega pakuvad kiired raadiosaapad aimu galaktikatevahelistes piirkondades leiduva aine hulgast.

Hiljutist plahvatust märgati algselt Jaapanis teleskoobi abil ja seejärel uuriti üksikasjalikult teiste teleskoopide abil. Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) võimaldas teadlastel täpselt määrata purske allika. Edasine uurimine Tšiilis asuva Euroopa lõunaobservatooriumi (ESO) väga suure teleskoobi (VLT) abil näitas, et lähtegalaktika on vanem ja kaugem kui ükski teine ​​seni avastatud FRB allikas, mis tõenäoliselt asub väikeses ühinevate galaktikate rühmas.

See murranguline avastus on dokumenteeritud ajakirjas Science avaldatud dokumendis pealkirjaga "Kiire helendav raadiopurse, mis uurib universumit punase nihkega 1".

Allikad: Science, Swinburne University of Technology