Uus lähenemine ülierksate valgusallikate loomisele kvaasiosakeste abil

Portugali, Ameerika Ühendriikide ja Prantsusmaa teadlaste rahvusvaheline meeskond muudab kiirgusfüüsika valdkonda revolutsiooniliseks, kasutades kvaasiosakeste ainulaadseid omadusi ülierksate valgusallikate loomiseks. Ajakirjas Nature Photonics avaldatud uuringus pakkusid teadlased välja murrangulise kontseptsiooni, mis võiks viia olemasolevate tehnoloogiatega sama võimsate, kuid palju väiksemate valgusallikate väljatöötamiseni.

Kvaasiosakesed tekivad siis, kui mitu elektroni sünkroniseerivad oma liikumisi. Erinevalt üksikutest osakestest võivad kvaasiosakesed liikuda mis tahes kiirusega, sealhulgas valgusest kiiremini, ja taluda tugevaid jõude. See võime trotsida üksikute osakeste seadusi muudab kvaasiosakesed teadlaste jaoks nii põnevaks.

Meeskond, mida juhtis John Palastro laserenergeetika laborist ja optikainstituudist, viis läbi täiustatud arvutisimulatsioone, et uurida plasmas leiduvate kvaasiosakeste omadusi. Nende simulatsioonide abil avastasid nad kvaasiosakestel põhinevate valgusallikate tohutu potentsiaali erinevates rakendustes.

Kvaasiosakestel põhinevate valgusallikate üks olulisemaid eeliseid on nende mitmekülgsus. Iga elektron süsteemis teeb lihtsaid liigutusi, kuid kõigi elektronide kollektiivne kiirgus võib jäljendada valgusest kiiremini liikuva või võnkuva osakese käitumist. See paindlikkus avab lugematuid võimalusi sellistes valdkondades nagu mittepurustav pildistamine, bioloogiliste protsesside mõistmine, arvutikiipide tootmine ja aine käitumise uurimine taevakehades.

Võrreldes olemasolevate valgusallikatega nagu vabaelektronlaserid, on kvaasiosakestel põhinevatel valgusallikatel selge eelis. Need on palju väiksemad ja ligipääsetavamad, mistõttu on need praktilised paljudes laborites, haiglates ja ettevõtetes. Kavandatud teooria võib muuta teaduse ja tehnoloogia maastiku, võimaldades teadlastel kogu maailmas pääseda juurde uskumatult eredatele valgusallikatele, ilma et oleks vaja suurt ja kulukat infrastruktuuri.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kvaasiosakeste kasutamine valgusallika tehnoloogias kujutab endast paradigma muutust kiirgusfüüsikas. Tänu oma võimele tekitada kompaktses keskkonnas võimsat valgust, on kvaasiosakestel põhinevatel valgusallikatel palju lubadusi teadusuuringute edendamisel ja oluliste tehnoloogiliste läbimurrete võimaldamisel.

Mõisted:

– Kvaasiosakesed: Kvaasiosakesed, mis moodustuvad paljudest sünkroonis liikuvatest elektronidest, on võimelised liikuma mis tahes kiirusega, sealhulgas valgusest kiiremini, ja taluma tugevaid jõude.

– Plasmad: ioniseeritud gaasid vabalt liikuvate elektronide ja ioonidega.

Allikad:

– Loodusfotoonika: "Kiirgusfüüsika ümbermõtestamine: kvaasiosakesed valgusallikatena"