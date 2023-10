Uus teadusseadus nimetab teadlaste pakutud "funktsionaalse teabe suurendamise seadust".

By

Teadlased on kasutusele võtnud uue teadusliku seaduse, mis hõlmab universumi erinevate looduslike süsteemide, sealhulgas elu, mineraalide, planeetide ja tähtede arengut. Tuntud kui "funktsionaalse teabe suurendamise seadus", see seadus määratleb universaalsed valikukontseptsioonid, mis muudavad süsteemid aja jooksul keerukamaks.

Uurimisrühm, mis koosneb teadlastest erinevatest valdkondadest, nagu filosoofia, astrobioloogia, teoreetiline füüsika, mineraloogia ja andmeteadus, tegi koostööd, et lahendada põhiküsimus, miks keerulised süsteemid, sealhulgas elu, kipuvad arenema suurema funktsionaalse teabe poole. Nende leiud avaldati ajakirjas PNAS.

Funktsionaalse teabe suurendamise seadus ütleb, et süsteemi funktsionaalne teave suureneb ja areneb, kui ühe või mitme funktsiooni jaoks valitakse mitu süsteemi konfiguratsiooni. See kehtib paljudest komponentidest, nagu aatomid, molekulid ja rakud, moodustatud süsteemide kohta, mida saab korduvalt ümber korraldada, et omaks võtta mitut konfiguratsiooni, millest vaid vähesed jäävad nende funktsioonide põhjal ellu.

Laiendades Darwini evolutsiooniteooriat, väidavad teadlased, et elutud süsteemid arenevad ka siis, kui komponentide uudsed konfiguratsioonid parandavad nende funktsiooni. Üks näide uuringus mainitud funktsioonist on stabiilsus.

Teadusringkond on sellele uuele seadusele entusiastlikult reageerinud. Pennsylvania ülikooli teoreetiline bioloog Stuart Kauffman kiitis seda kui "suurepärast, julget, laiaulatuslikku ja muutvat artiklit". Belgradi astronoomiaobservatooriumi uurimisprofessor Milan Cirkovic kirjeldas uuringut kui "värske õhu tuult" astrobioloogia, süsteemiteaduse ja evolutsiooniteooria valdkonnas.

Kuid mitte kõiki teadlasi see uus seadus ei veena. Cambridge'i ülikooli astronoom Martin Rees väljendas skeptilisust, väites, et mitmesuguste materjalide, keskkondade ja struktuuride esilekerkimine elutus maailmas ei nõua tingimata uut aluspõhimõtet, mis on analoogne Darwini valikuga pärimise teel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et funktsionaalse teabe suurenemise seaduse kasutuselevõtt annab teadlastele laiema arusaama universumi erinevate looduslike süsteemide arengust. Kuigi paljud kohtavad seda põnevusega ja kiidavad, on ka teadusringkondades selle olulisuse kohta erinevaid arvamusi.

Allikad:

– PNAS Journal, 16. oktoober 2020: Jonathan Lunine'i jt uuring.

– The Guardian: Martin Reesi artikkel.