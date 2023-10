Mis juhtub meie päikesega, kui see sureb?

Teadlased on uurinud meie Päikese saatust, püüdes kindlaks teha, milline see välja näeb viimases etapis. Hiljutised uuringud näitavad, et Päikese kõige tõenäolisem tulemus on see, et sellest saab planetaarne udukogu, helendav gaasimull ja kosmiline tolm. See on vastupidine varasematele teooriatele, mis pakkusid välja teistsuguse tulemuse.

Päike on praegu umbes 4.6 miljardit aastat vana ja ennustatakse, et see jõuab oma eluea lõpuni veel 10 miljardi aasta pärast. Teel muutub see ümber, kus sellest saab punane hiiglane. Tähe tuum kahaneb, samal ajal kui välimised kihid laienevad, haarates potentsiaalselt endasse sellised planeedid nagu Maa.

Tõeline oht elule Maal tuleneb aga Päikese heleduse suurenemisest. Vananedes muutub Päike iga miljardi aastaga umbes 10% heledamaks. Heleduse järkjärguline suurenemine aurustab lõpuks meie ookeanid ja muudab planeedi elamiskõlbmatuks.

Pärast punast hiiglaslikku faasi kahaneb Päike valgeks kääbuseks ja lõpetab oma elu planeedi uduna. See juhtub siis, kui surev täht paiskab oma gaasi- ja tolmuümbrise kosmosesse, paljastades selle tuuma. Seejärel särab tuum lühikese aja jooksul, umbes 10,000 XNUMX aastat eredalt, luues planetaarse udukogu. Need udukogud võivad olla äärmiselt heledad ja nähtavad suurte vahemaade tagant.

Rahvusvahelise astronoomide meeskonna hiljutises uuringus kasutati arvutimodelleerimist, et teha kindlaks, et meie Päikesest, nagu enamikust teistest tähtedest, saab suure tõenäosusega valge kääbus ja seejärel planeedi udukogu. See lahendab pikaajalise konflikti vaadeldud heleduse ja planeetide udukogude teoreetiliste mudelite vahel.

Planetaarseid udukogusid leidub tavaliselt kogu universumis ja neid on täheldatud sellistes kuulsates näidetes nagu Helix udukogu ja Kassisilma udukogu. Need udukogud said oma nime planeetide järgi, kuna need tundusid varem teleskoopide kaudu sarnase välimusega.

Uuring annab väärtusliku ülevaate tähtede elutsüklist ja meie arusaamast kosmosest. Samuti pakub see võimalust mõõta erinevas vanuses tähtede olemasolu kaugetes galaktikates. Uuring avaldati ajakirjas Nature Astronomy.

