Teadlased ennustavad tulevast superkontinenti, kuid Uus-Meremaa ei ole selle osa

Äsja avaldatud uuringud näitavad, et 250 miljoni aasta pärast moodustab Maa maismaa taas superkontinendi, ühendades seitse kontinenti üheks massiivseks maismaaks. See superkontinent koondub prognooside kohaselt tänapäeva Aafrika ümber, kus Austraalia põrkub Aasiasse ja Aafrika põrkab kokku Euroopaga. Seejärel ühinevad teistega Antarktika, Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerika. Kuigi need maamassid koonduvad, jääb Uus-Meremaa, tuntud ka kui Aotearoa, Austraalia ranniku lähedale.

Tektooniliste plaatide liikumine, mida tuntakse ka mandrite triivina, peaks järgmise 250 miljoni aasta jooksul mandrid kokku viima. Prognooside kohaselt liigub Austraalia põhja poole Kagu-Aasia saarekettidesse umbes 25 miljoni aasta pärast, kuid tänu oma positsioonile Austraalia plaadil Uus-Meremaa ei kohtu Austraaliaga. Selle asemel jääb Uus-Meremaa Austraalia plaadi teekonnale põhja poole.

75 miljoni aasta jooksul peaks Uus-Meremaa jõudma ekvaatorini, umbes samal ajal, kui Aafrika, Aasia, Austraalia ja Euroopa koonduvad superkontinendi moodustamiseks. Hiljem liigub Uus-Meremaa lõuna suunas aeglasemalt ja jõuab lõpuks 20–30 laiuskraadi vahele ekvaatorist allpool.

Elu tulevasel Uus-Meremaal ennustatakse aga kaugeltki meeldivast. Superkontinendi olemasolu läänes põhjustab Põhja- ja Lõunasaarte "kuumade troopiliste merede suplemise", muutes Uus-Meremaa elamiskõlbmatuks. Eeldatakse, et superkontinendi moodustumine vabastab vulkaanilisest tegevusest kasvuhoonegaase, sealhulgas süsinikdioksiidi, mis toob kaasa globaalse temperatuuri olulise tõusu.

Arvutimudeli järgi võib atmosfäär sisaldada 50 miljoni aasta pärast praegusega võrreldes ligi 250% rohkem süsihappegaasi. Suurenenud kasvuhoonegaaside, suurenenud päikeseenergia ja jahutavate merede puudumine muudaks superkontinendi enamiku eluvormide jaoks ebasobivaks. Peaaegu pool maismaast muutuks kõrbeks ja temperatuur ületaks paljudes piirkondades 40 kraadi Celsiuse järgi.

Kuigi see tulevikustsenaarium tundub kauge, rõhutab see kliimameetmete tähtsust planeedi jahedama ja elamiskõlblikuma seisundi hoidmisel. Uuring tuletab meelde, et külalislahke kliima säilitamine on praeguste ja tulevaste põlvkondade ellujäämise ja heaolu jaoks ülioluline.

Mõisted:

– Superkontinent: suur maismaa, mis koosneb mitmest omavahel ühendatud mandrist.

– Tektooniline liikumine/mandrite triiv: Maa tektooniliste plaatide järkjärguline liikumine ja kokkupõrge.

– Kasvuhoonegaas: gaas, mis aitab kaasa kasvuhooneefektile, neelates infrapunakiirgust, põhjustades Maa temperatuuri tõusu.

– Vahevöö: Maakoore alune kiht, mis voolab planeedi kuumuse tõttu aeglaselt.

