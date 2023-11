Teadlased koguvad toetust Ateena riikliku vaatluskeskuse autonoomia säilitamiseks

Ateena riikliku vaatluskeskuse (NOA) teadlased nõuavad avalikkuse toetust, et seista vastu hiljutisele valitsuse otsusele, mis võib seada ohtu asutuse autonoomia ja sõltumatuse. Otsus hõlmab NOA järelevalve üleandmist kliimakriisi ja kodanikukaitse ministeeriumile, mis on teadlaskonnas muret tekitanud.

Praegu teadusuuringute ja innovatsiooni peasekretariaadi (GSRI) alluvuses tegutsev NOA usub koos teiste sõltumatute uurimisagentuuridega, et see kuulub arenguministeeriumile. Peamine argument üleviimise vastu seisneb selles, et ainult murdosa NOA teadlastest omab kodanikukaitse missioonile kaasaaitamiseks vajalikke teadmisi.

Kavandatav samm, mis on sätestatud peagi parlamendis hääletusele esitatavas eelnõus, on pälvinud kriitikat ka teaduskeskuste ja tehnoloogiaagentuuride presidentide nõukogult. See kollektiivne hääl on vastu NOA "amputeerimisele" riiklikust teadusagentuuride võrgustikust, väljendades muret, et see otsus takistab ja häirib selle üldist funktsionaalsust.

NOA petitsiooni kohaselt seab see nihe ohtu teadustöö edenemise Kreekas, ohustades asutuse väljavaateid tagada konkurentsivõimeline teadusuuringute rahastamine ja saavutada teaduse tipptaset. See näitab ka mõistmise ja tunnustamise puudumist uurimiskeskuse järelevalve konkreetsete tegevus- ja juhtimisnõuete osas. Selliste küsimuste haldamiseks vajalikud teadmised on koondatud GSRI-sse, mis on ainus sellele ülesandele pühendunud järelevalveorgan.

1842. aastal asutatud NOA on Kreeka esimene uurimisasutus, mis asutati pärast Osmanite võimu alt iseseisvumist. Koosneb Astronoomia, Astrofüüsika, Kosmoserakenduste ja Kaugseire Instituudist (IAASARS), Keskkonnauuringute ja Säästva Arengu Instituudist (IERSD) ja Geodünaamilisest Instituudist (GI), mis on spetsialiseerunud Maa sisemuse füüsikale ja pinna deformatsioonide jälgimisele, NOA on mänginud keskset rolli teadusliku uurimise ja mõistmise edendamisel.

FAQ

Miks on NOA järelevalve üleandmise vastu?

NOA on vastu järelevalve üleandmisele kliimakriisi ja kodanikukaitse ministeeriumile, kuna usub, et ainult väikesel osal selle teadlastest on kodanikukaitsega seotud teadmised. Nad väidavad, et arenguministeeriumi teadusuuringute ja innovatsiooni peasekretariaat (GSRI) sobib paremini nende tegevuse järelevalveks.

Kes veel on valitsuse otsuse vastu?

Kavandatavale üleviimisele on vastu ka teaduskeskuste ja tehnoloogiaagentuuride presidentide nõukogu. Nad väidavad, et NOA eemaldamine riiklikust teadusagentuuride võrgustikust häiriks oluliselt selle toimimist ja takistaks selle võimet teha olulist teadustööd.

Millist mõju võib see otsus avaldada Kreeka teadusuuringutele?

NOA petitsioon viitab sellele, et see otsus kujutab endast ohtu teadusuuringute edenemisele Kreekas üldiselt. Ta väidab, et see samm võib takistada NOA suutlikkust tagada konkurentsivõimeline teadusuuringute rahastamine ja saavutada teaduse tipptaset, ohustades sellega tema kasvu ja arengu trajektoori.

Mis on NOA ajalugu?

NOA, mis asutati 1842. aastal pärast seda, kui Kreeka sai iseseisvuse Ottomani võimu alt, on riigi esimene uurimisasutus. Aastate jooksul on see andnud märkimisväärse panuse astronoomia, astrofüüsika, keskkonnauuringute ja geodünaamika valdkondadesse.