Teadlased jälgivad Mott Insulaatoris stabiilseid Hubbardi eksitoneid

California Tehnoloogiainstituudi teadlaste meeskond eesotsas dr David Hsieh'ga on teinud kondenseerunud aine füüsika vallas murrangulise avastuse. Nad on täheldanud tõendeid stabiilsete Hubbardi eksitonite kohta fotoleegeeritud antiferromagnetilises Mott-isolaatoris. See põnev leid, mis avaldati ajakirjas Nature Physics, pakub uusi teadmisi eksitonite käitumisest materjalides, mis eiravad tavalisi elektronide käitumise reegleid.

Eksitonid on komposiitosakesed, mis tekivad elektroni ja augu vastasmõjul elektrostaatiliste jõudude kaudu. Neid leidub tavaliselt pooljuhtmaterjalides ja neid on hästi uuritud. Kuid nende käitumine muutub, kui siseneme Motti isolaatorite valdkonda. Mott-isolaatorid on materjalid, mis sunnivad elektronid tugevate kuloniliste interaktsioonide tõttu kindlatesse võrekohtadesse, luues selge ribalaiuse. Motti isolaatorites võib tekkida Hubbardi eksiton, uudne kvaasiosake. Stabiilsete Hubbardi eksitonite olemasolu kvaasiosakestena on pikka aega teoretiseeritud, kuid see jäi lahtiseks küsimuseks.

Dr Hsieh ja tema meeskond motiveerisid neid süsteeme uurima tänu nende huvile tugevalt interakteeruvate elektronidega materjalide vastu. Mott-isolaatorid oma ainulaadse ribalaiuse ja antiferromagnetilise järjestusega pakkusid ideaalse keskkonna Hubbardi eksitonite uurimiseks. Antiferromagnetilised interaktsioonid tekivad siis, kui elektronide naaberspinnid joonduvad vastassuundades, mille tulemuseks on materjalis magnetiline järjekord.

Hubbardi eksitonite tuvastamine ja mõistmine on keeruline elektrooniliste interaktsioonide, antiferromagnetilise järjestuse ja nende eksitonite lühiajalisuse tõttu. Kuid meeskond töötas välja eksperimentaalse seadistuse, kasutades Mott-i isolaatorit Sr2IrO4 ja teraherts-spektroskoopiat, et jäädvustada materjali mööduv reaktsioon reaalajas. Tulemused näitasid eristatavat sõrmejälge, mis kinnitas Hubbardi eksitoonse vedeliku olemasolu Sr2IrO4-s.

Stabiilsete Hubbardi eksitonite avastamine Motti isolaatorites on avanud uusi võimalusi nii fundamentaalseks mõistmiseks kui ka praktilisteks rakendusteks. Tulevased uuringud võiksid keskenduda Hubbardi eksitonite sidumismehhanismide, nende interaktsioonide erinevate magnetiliste olekutega ja nende potentsiaalsete tehnoloogiliste rakenduste mõistmisele. See murranguline uuring tähistab olulist edasiminekut meie arusaamises eksitonitest ja nende käitumisest keerukates materjalides.

Allikad:

– Originaalartikkel: Nature Physics (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)