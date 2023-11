Kvarkide ja gluoonide saladuste uurimine: surnud koonuse efekti paljastamine

By

Osakeste põrkajad on pikka aega olnud teadusliku uurimise olulised vahendid ja nende viimane läbimurre CERNi suure ioonpõrgetise katses (ALICE) on paljastanud nähtuse, mida ennustati kolm aastakümmet tagasi. Keerukate tehnikate ja uuendusliku analüüsi abil jälgis ALICE koostööpartnerite meeskond edukalt raskete kvarkide ümbritseva "surnud koonuse" efekti teket, mis valgustab seadusi, mis reguleerivad kvarkide ja gluoonide vahelisi koostoimeid.

See murranguline saavutus sai võimalikuks tänu enam kui 1,000 autori koostööle 149 institutsioonist üle maailma. Surnud koonuse efekt, kvantkromodünaamika ennustus, tugeva interaktsiooni teooria, on seni vältinud otseseid vaatlusi.

ALICE, mis asub suures hadronite põrgatis, toodab energeetilisi kvarke ja gluoone. Tugev jõud paneb need osakesed eraldama täiendavaid kvarke ja gluoone, mille tulemuseks on kaskaadilaadne protsess. Kaskaad kulmineerub lõpuks tuvastatavate hadronite moodustumisega. Selle avastuse teeb aga tõeliselt tähelepanuväärseks ilmutus, et raskeid kvarke ümbritseb surnud koonus, "tühi" piirkond, kus nad ei saa eraldada ühtegi gluooni.

Töötades välja uudseid tehnikaid, mis kasutavad juga alamstruktuuri ja analüütilisi meetodeid, suutis Oak Ridge'i riikliku labori juhtiv analüüsimeeskond seostada tütarosakesed kvargi ja gluooni kaskaadide alamstruktuuriga. Selle lähenemisviisi kaudu pääsesid nad ligi võlukvarkide kaskaadprotsessile ja jälgisid otseselt surnud koonuse efekti. Järelikult andis see mõõtmine ülevaate võlukvarkide massist enne nende sidumist hadronitega.

Kuigi see avastus tugevdab tugeva interaktsiooniteooria põhiaspekte, pakub see ka pilguheitu tulevastesse uurimisvõimalustesse. Teadlased saavad nüüd uurida surnud koonuse efekti võlukvargist raskemate kvarkide puhul, nagu põhja- või ülemised kvargid, samuti uurida selle esinemist rasketes ioonide kokkupõrgetes.

See märkimisväärne edasiminek sai võimalikuks tänu energeetikaosakonna tuumafüüsika programmi heldele toetusele. Jätkuva uurimise ja koostöö kaudu avastame kvarke, gluuone ja jõude, mis kujundavad meie arusaama universumist, ümbritsevad saladused.

FAQ

Mis on surnud koonuse efekt?

Surnud koonuse efekt ilmneb siis, kui raske kvark on ümbritsetud piirkonnaga, kus ta ei saa eraldada ühtegi gluooni, mille tulemuseks on "tühi" või passiivne tsoon.

Mis on kvantkromodünaamika?

Kvantkromodünaamika on teooria, mis kirjeldab tugevat vastasmõju kvarkide ja gluoonide vahel – põhiosakesed, mis moodustavad liithadroneid, nagu prootonid ja neutronid.

Mis on kvargid ja gluoonid?

Kvargid ja gluoonid on liitosakeste, mida nimetatakse hadroniteks, ehitusplokid. Kvargid on kuut tüüpi elementaarosakesed ja gluoonid on kvarke omavahel siduva tugeva jõu vahendajad.

Mis on ALICE?

ALICE on massiivne eksperiment, mis viidi läbi CERNi suures hadronipõrgutis. Selle eesmärk on uurida aine omadusi ja käitumist äärmuslike energiatiheduste juures, et süvendada meie arusaamist universumi moodustavatest põhijõududest ja osakestest.