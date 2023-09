Ummistused rahvusvahelise kosmosejaama veetaastussüsteemides

Rahvusvahelise kosmosejaama (ISS) veekogumissüsteemide ummistused on põhjustanud voolikute saatmise tagasi Maale puhastamiseks ja uuendamiseks. Nende ummistuste põhjuseks on biokilede olemasolu, mis kujutavad endast mikroobide või seente kasvu, mis kleepuvad üksteise ja pindade külge. Need biokiled võivad ummistada veetöötlussüsteemide filtreid ja kahjustada seadmete terviklikkust. See tekitab kosmoseagentuuridele märkimisväärset probleemi, kuna mõjutatud materjalide väljavahetamine võib olla kulukas.

Biokilede kasvu takistamine on eriti oluline kaugete kosmosemissioonide puhul sellistesse kohtadesse nagu Kuu või Marss, kus Maale naasmine remondiks või haigete astronautide raviks ei ole teostatav. Selle probleemi lahendamiseks tegid Colorado ülikooli, MIT-i ja NASA Amesi uurimiskeskuse teadlased uuringus koostööd. Nad uurisid ISS-i proove, kasutades teatud tüüpi baktereid, mis on tuntud oma biofilmide moodustamise võime poolest.

Teadlased tegid koostööd ka tahkete ainete ja vedelike vahelise hõõrdumise vähendamisele spetsialiseerunud ettevõttega LiquiGlide. Uuring näitas, et pindade katmine õhukese nukleiinhapete kihiga võib takistada bakterite kasvu ISS-iga eksponeeritud proovidel. Nendel hapetel oli väike negatiivne elektrilaeng, mis takistas mikroobide pindadele kleepumist.

Uurijad kasutasid katsepindadel ka füüsilist barjääri söövitatud nanorohu kujul. See tekitas libeda pinna, millele biofilmidel oli raskusi kleepuda. Pindade nukleiinhapetega katmise meetodi rakendamisel ilmnes maapealsete proovide mikroobide moodustumise vähenemine umbes 74 protsenti, samas kui kosmosejaama proovide puhul oli märgatav vähenemine umbes 86 protsenti.

Siiski soovitab meeskond tulevastel missioonidel läbi viia pikema kestusega katseid, et teha kindlaks, kas meetod suudab oma tõhusust säilitada. Soovitatav on ka pidev analüüs, selle asemel, et toetuda lõpp-punktide mõõtmisele. Tegeledes biokile kogunemisega, saavad kosmoseagentuurid ennetada seadmete kahjustamist ning tagada astronautide tervise ja ohutuse kosmosemissioonide ajal.

