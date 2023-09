Teadlased kasvatavad sigadel edukalt humaniseeritud neere

Hiina teadlased on saavutanud elundisiirdamise valdkonnas olulise verstaposti, kasvatades edukalt sigade varases staadiumis neerusid, mis koosnevad peamiselt inimrakkudest. See läbimurre viib meid sammu võrra lähemale võimalusele toota loomadel elundeid, mida saab lõpuks inimestele siirdada. Eriti nõutud on neerusiirdamine – praegu on neeru ootenimekirjas ligi 89,000 XNUMX ameeriklast.

Minnesota ülikooli meditsiiniprofessori Mary Garry sõnul võib sigadel inimorganite genereerimisel olla märkimisväärne mõju siirdamisjärjekorras patsientide arvu vähendamisele kogu maailmas. Kuigi looma-inimese kimääride loomise kontseptsiooni on uuritud aastakümneid, on see uuring selles valdkonnas märkimisväärne edasiminek.

Guangzhou biomeditsiini ja tervishoiu instituudi teadlaste meeskond süstis üle 1,800 seaembrüo inimese tüvirakke ja viis need emaste sigade emakasse. Kimäärsetel embrüotel lasti areneda kuni 28 päeva, enne kui rasedus edasiseks uurimiseks peatati. Teadlased kogusid viis embrüot, mis kõik sisaldasid normaalselt kasvavaid neerusid ja koosnesid kuni 65% inimrakkudest.

Varasemad katsed integreerida inimese ja sea rakke olid silmitsi väljakutsetega, kuna searakud kippusid konkureerima ja põhjustama inimrakkude surma. Selle uuringu teadlased kasutasid aga geenide redigeerimise tööriista nimega Crispr, et keelata kaks sea neerude arengu eest vastutavat geeni. See lõi mikrokeskkonna, kus humaniseeritud neerud saaksid areneda. Muutes tavalised inimese rakud pluripotentseteks tüvirakkudeks ja suurendades nende võimalusi integreeruda searakkudega, arendati embrüod edukalt.

Kuigi selle uuringu neerudel ilmnesid normaalsele neerude arengule iseloomulikud struktuurid, on endiselt ebakindel, kas neist oleks edasi arenenud täielikult funktsioneerivad elundid. Lisaks on tekitatud muret vähipotentsiaali pärast, mis on tingitud inimrakkude geenide redigeerimisest. Neid meetodeid kasutades kasvatatud elundite ohutuse tagamiseks oleks vaja ulatuslikke loomkatseid.

Vaatamata väljakutsetele usuvad selles uuringus osalenud teadlased, et sead on ideaalsed doonorloomad, kuna nende anatoomiline ja elundi suurus sarnaneb inimestega. Kuna neerusiirdamise keskmine ooteaeg on kolm kuni viis aastat, ületab nõudlus siirdatavate elundite järele tunduvalt pakkumise. See murranguline uurimus annab lootust sellest elundipuuduse kriisist tulevikus üle saada.

