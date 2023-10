Teadlased töötavad välja värviga biokatte, et täiendada õhku Marsi elupaigas

Teadlased on välja töötanud biokatte nimega Green Living Paint, mida saaks lisada Marsi elupaika õhu täiendamiseks. Biokate sisaldab teatud tüüpi baktereid nimega Chroococcidiopsis cubana, mis kasutab ekstreemsetes tingimustes ellujäämiseks ainulaadset fotosünteesi vormi. See bakter neelab süsinikdioksiidi (CO2) ja eraldab protsessi käigus hapnikku. Ühendkuningriigi Surrey ülikooli mikrobioloogi Simone Kringsi juhitud töörühma eesmärk oli luua bakteritele vastupidav ja keskkonnasõbralik biokattemaatriks.

Biokate töötati välja lateksi segamisel nanosavi osakestega, et saavutada poorne, kuid mehaaniliselt vastupidav struktuur. Teadlased jälgisid katet 30 päeva ja leidsid, et see eraldas päevas pidevalt kuni 0.4 grammi hapnikku biomassi grammi kohta, samas neelates CO2. See säästev meetod mõjutab nii kosmoseuuringuid kui ka probleemide lahendamist kasvavate heitkoguste ja veepuuduse pärast Maal.

Kuigi praegune hapnikutoodang ei ole Marsi elupaiga jaoks üksi piisav, võib see oluliselt vähendada hapniku hulka, mida kosmosemissioonid transpordivad. Chroococcidiopsis cubana võime ellu jääda ekstreemsetes keskkondades muudab selle potentsiaalseks kandidaadiks Marsi koloniseerimiseks. Uuring on avaldatud ajakirjas Microbiology Spectrum.

