Marsi saladuste avamine: uued ülevaated planeedi sisemusse

Meteoriidi kokkupõrkest Marsile vallandatud seismilised lained on avaldanud intrigeerivaid paljastusi planeedi sügava sisemuse kohta. Need murrangulised leiud seavad kahtluse alla kauaaegsed oletused ja annavad teadlastele väärtuslikke teadmisi meie naaberplaneedi anatoomiast.

NASA InSight maanduri kogutud seismilised andmed valgustavad Marsi vedelat metallist südamikku ümbritsevat varem avastamata sulakivimikihti. See sisemine komponent on nüüdseks arvatust väiksem ja tihedam, mis annab märku olulisest nihkest meie arusaamises Marsi sisestruktuurist.

Kui seismilised lained liiguvad planeedi sees läbi erinevate materjalide, sealhulgas meteoriidilainete mõjul, muutuvad nende kiirus ja kuju. InSighti seismomeetri instrumendist saadud andmed on võimaldanud teadlastel saada selgema pildi Marsi sisemisest koostisest.

Meteoriidi kokkupõrge Marsi mägismaal Tempe Terras 18. septembril 2021 vallandas 4.2-magnituudise maavärina ja jättis endast maha kraatri, mille laius oli umbes 425 jalga (130 meetrit). Huvitaval kombel toimus see kokkupõrge Marsi vastasküljel InSighti asukohast Elysium Planitias, tasandike piirkonnas.

Selle sündmuse tekitatud seismilised lained tungisid planeedi sügavale sisemusse, sealhulgas tuuma, pakkudes enneolematuid teadmisi. Enne seda avastust võisid teadlased jälgida ainult peegeldusi Marsi tuuma ülaosast, mitte seda läbinud seismilisi laineid.

Nende lainete käitumist analüüsides on teadlased tuvastanud südamikku ümbritseva umbes 90 miili (150 km) paksuse sula silikaatkihi olemasolu. See sulapiirkond, mis asub vahevöös, planeedi sisemises osas, oli varem tundmatu.

Lisaks arvutasid teadlased välja Marsi tuuma uue suuruse, hinnates selle läbimõõduks umbes 2,080 miili (3,350 km), mis on umbes 30% väiksem kui varasematel hinnangutel. Samuti leidsid nad, et vahevöö, mis asub planeedi väliskoore ja tuuma vahel, ulatub umbes 1,055 miili (1,700 km) maapinnast allapoole.

Erinevalt Maast on Marsi tuuma ümber täielikult või osaliselt sulanud kiht. Üks uuring näitab täielikult sulanud kihi olemasolu, samas kui teine ​​viitab sellele, et see on ülaosas osaliselt sulanud. Sulanud ja osaliselt sulanud kiht koosneb peamiselt rauast rikastatud silikaatidest ja radioaktiivsetest soojust tootvatest elementidest, mis erineb pealispinnast.

Edasised uuringud näitavad, et Marsi tuum koosneb peamiselt rauast ja niklist ning kergematest elementidest nagu väävel, hapnik, süsinik ja vesinik. Need kergemad elemendid moodustavad ligikaudu 9-15% tuuma koostisest massi järgi, mis on küll väiksem kui varem arvati, kuid on võrreldav Maa tuumaga.

See murranguline uurimus seab kahtluse alla meie arusaama Marsi sisestruktuurist ja rõhutab planeetide kui erinevate süsteemide keerukust. Marss, mille läbimõõt on umbes 4,220 miili (6,791 km), võrreldes Maa läbimõõduga 7,926 miili (12,755 XNUMX km), köidab jätkuvalt nii teadlasi kui ka astronoome.

FAQ:

K: Mida näitasid Marsi meteoriidi kokkupõrkest tulenevad seismilised lained?

V: Seismilised lained paljastasid Marsi vedela metallilise tuuma ümbritseva varem tundmatu sulakivimikihi.

K: Kuidas teadlased seismilisi andmeid kogusid?

V: Andmed kogus NASA InSight maandur, millel on seismomeetri instrument.

K: Kus meteoriidi kokkupõrge toimus?

V: Meteoriidi kokkupõrge leidis aset Marsi Tempe Terra piirkonnas.

K: Mille poolest erineb Marsi sisemus Maa omast?

V: Marsi südamiku ümber on sulanud või osaliselt sulanud kiht, Maal aga mitte.