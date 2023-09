Rahvusvaheline meeskond lõpetas Y-kromosoomi sekveneerimise, paljastades uued valku kodeerivad geenid

Rahvusvaheline teadlaste meeskond on edukalt lõpetanud Y-kromosoomi, meessoost kromosoomi sekveneerimise. Murrangulised uuringud on viinud ka 41 täiendava valku kodeeriva geeni avastamiseni, mis avab uusi võimalusi haigusriski ja inimese bioloogia edasiseks uurimiseks.

Kuni viimase ajani puudus märkimisväärne osa Y-kromosoomist võrdlusgenoomist, mis oli teadlastele väljakutse. Tehnoloogia ja bioinformaatika algoritmide edusammud on aga võimaldanud meeskonnal sellest takistusest üle saada ja meessoost kromosoomi täielikult järjestada.

Y-kromosoomi sekveneerimine on lisanud inimese genoomi võrdlusesse 30 miljonit uut alust. Lisaks on see paljastanud 41 varem tundmatut valku kodeerivat geeni. See Y-kromosoomi põhjalik järjestus on väärtuslik ressurss geneetiliste variatsioonide uurimiseks, mis võivad mõjutada inimese tunnuseid ja haigusi.

Aastakümneid tabamatuks jäänud Y-kromosoomi struktuur on nüüdseks paremini mõistetav. Sekveneerimine on andnud Y-kromosoomi poolt aktiveeritavate geneetiliste lülitite juhtmestiku, millest paljud on meeste arengu jaoks kriitilised. Teadlased saavad nüüd seda kaarti kasutada, et uurida geneetilist panust sigimisse ja muudesse isastele iseloomulikesse tunnustesse.

Järjestusprotsess oli eriti keeruline Y-kromosoomis leitud korduvate molekulaarsete mustrite ja palindroomsete järjestuste tõttu. Uus sekveneerimismeetod võimaldas aga teadlastel neid keerulisi järjestusi tuvastada ja mõista, andes meessoost kromosoomist põhjalikuma ülevaate.

Y-kromosoomi valminud järjestus sai võimalikuks enam kui 100 teadlase koostööl üle maailma. Uurimist juhtisid riiklik inimgenoomi uurimisinstituut ja konsortsium Telomere-to-Telome.

See märkimisväärne saavutus edendab oluliselt meie arusaamist inimese bioloogiast ja võib aidata kaasa läbimurdele vähiuuringutes. Veelgi enam, Y-kromosoomis täheldatud varieeruvust üksikisikute vahel saab nüüd täiendavalt uurida, mis võib aidata paremini mõista haigusriske.

Y-kromosoomi sekveneerimise lõpuleviimine tähistab genoomikas olulist verstaposti ja loob aluse tulevastele avastustele selles valdkonnas. Teadlased saavad nüüd kavandada eksperimente, et testida Y-kromosoomi varem uurimata osade mõju ja funktsiooni, valgustades selle rolli inimeste tervises ja arengus.

