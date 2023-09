Parasiitsed ussid manipuleerivad sipelgatega rohuliblede liikumiseks

Hiljutine uuring näitas, et parasiit-ussidel, mida tuntakse lantsett-maksalestudena, on sipelgate nakatamiseks keerukam strateegia, kui seni arvati. Need ussid sunnivad sipelgaid üles rohuliblesid üles ronima ja siis alla tagasi ronima, kui ilm liiga kuumaks läheb. Selle manipuleerimise eesmärk on suurendada võimalust, et suuremad loomad söövad sipelgad ära, võimaldades ussidel oma elutsüklit jätkata.

Lantset-maksalest elab täiskasvanuna peamiselt lehmade või teiste karjatatavate mäletsejaliste sees. Ussid ladestavad lehma väljaheidete kaudu rohu sisse munad, mida siis teod ära söövad. Tigude sees jõuavad ussid järgmisse vastsefaasi ja paljunevad aseksuaalselt. Teod reageerivad nakatumisele, moodustades usside ümber tsüstid, mis lõpuks välja köhitakse ja sipelgad koos ussivastsega alla neelavad.

Sipelgasse sattudes sisenevad vastsed oma järgmisse eluetappi. Enamik rändab sipelga kõhtu, kuid üks jõuab ajju ja võtab kontrolli enda kätte. Nakatunud sipelgas on seejärel sunnitud ronima rohulible tippu ja end külge kinnitama, andes suurematele loomadele võimaluse sipelgat ja usse süüa. Ussid jõuavad lõpuks oma viimase peremehe sees täiskasvanuks, liiguvad maksa, toituvad, paarituvad ja munevad tsükli taaskäivitamiseks.

Kopenhaageni ülikooli teadlaste meeskond otsustas seda keerulist protsessi edasi uurida. Nad uurisid Taanis metsas üle tuhande nakatunud sipelga ja leidsid, et sipelgate käitumist mõjutas kõige rohkem temperatuur. Sipelgad jäid jahedatel päevadel murule, kuid soojadel päevadel roomasid alla tagasi. See viitab sellele, et ussid manipuleerivad sipelgatega öösel ja hommikul, et asetada need rohu sisse, kui karjatatavad loomad on aktiivsed, ja seejärel kaitsta neid päeval päikese eest.

Need leiud rõhutavad parasiitide käitumise keerukust ja vajadust täiendavate uuringute järele, et mõista konkreetseid mehhanisme, mida need lestjad kasutavad sipelgate aju manipuleerimiseks. Kuigi inimesed võivad aeg-ajalt nakatuda lantsettmaksa lestidega, on need infektsioonid haruldased ja inimesed on juhuslikud peremehed.

Allikad: Behavioral Ecology