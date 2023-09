Parasiitsed ussid manipuleerivad sipelgatega rohulibledele ronimiseks

Hiljutised uuringud on näidanud, et parasiit-ussid, eriti lantsett-maksalest, on võimelised manipuleerima sipelgatega, et nad roniksid üles rohulibledest ja roniksid siis tagasi alla, kui ilm muutub liiga kuumaks. Nendel ussidel on keeruline elutsükkel, mis sõltub paljunemistsükli jätkamiseks suuremate loomade söömisest.

Lantsettmaksa lest elavad peamiselt täiskasvanud lehmade või teiste karjatatavate mäletsejaliste sees. Lõpliku võõrustajani jõudmiseks läbivad nad aga mitmeid etappe. Lehmad eritavad ussimunad ja satuvad rohtu, kus need tarbivad teod. Tigude sees jõuavad ussid vastsete faasi ja paljunevad aseksuaalselt. Teod reageerivad nakatumisele, moodustades usside ümber tsüstid, mis seejärel limapallidena välja köhitakse. Sipelgad tarbivad teadmatult neid limapalle koos ussivastsega.

Sipelga sees olles kasvavad vastsed ja rändavad sipelga kõhtu, samas kui üks vastne jõuab sipelga ajju ja võtab kontrolli enda kätte. Seejärel manipuleeritakse nakatunud sipelgaga rohulible tippu ronima ja sellest kinni haaramiseks, muutes selle rändlevatele mäletsejalistele lihtsaks sihtmärgiks, kes sipelgat ja parasiite tahtmatult ära söövad. Lõpliku peremeesorganismi sisenedes jõuavad ussid täiskasvanuks, liiguvad maksa, toituvad, paarituvad ja munevad, alustades tsüklit uuesti.

Kopenhaageni ülikooli taime- ja keskkonnateaduste osakonna teadlased viisid läbi uuringu, et paremini mõista nakatunud sipelgate käitumist. Nad jälgisid Taanis Bidstrupi metsades enam kui 1,000 nakatunud sipelgat 13 järjestikuse päeva jooksul. Uuring näitas, et temperatuur mängis sipelgate käitumises olulist rolli. Jahedatel päevadel viibisid sipelgad peamiselt murul, soojematel aga roomasid nad alla tagasi ja jätkasid oma tavapärast tegevust. See viitab sellele, et ussid manipuleerivad sipelgatega öösel ja varahommikul.

Uuring toob esile nende parasiitide keerukuse ja keerukuse ning selle, kui vähe me neist veel teame. Vaja on täiendavaid uuringuid, et paljastada spetsiifilised mehhanismid, mis võimaldavad lestidel sipelga aju manipuleerida. Kuigi inimesed võivad aeg-ajalt nende ussidega nakatuda, on nakkused haruldased ja inimesed on juhuslikud peremehed.

Allikas: Eestkostja