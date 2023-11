Hiljutised katsed näitasid uusi teadmisi Maa tuuma ja mantli piirist

Teadlased on teinud murrangulise avastuse Maa südamiku ja vahevöö piiri kohta, andes valgust silikaadi ja metallmaterjalide salapärastele vastasmõjudele ekstreemsetes tingimustes. Varem teati selle piirkonna keemilisest dünaamikast vähe, kuid hiljutised katsed on paljastanud põneva nähtuse.

Arizona osariigi ülikooli teadlaste meeskond, mida juhtisid teadlased Dan Shim, Taehyun Kim ja Joseph O'Rourke Maa- ja kosmoseuuringute koolist, viisid Argonne'i täiustatud fotoniallikas läbi kõrgtemperatuuri- ja rõhukatseid, kasutades täiustatud tehnikaid. National Lab ja Deutsches Elektronen-Synchrotron PETRA III Saksamaal.

Nende katsed simuleerisid äärmuslikke tingimusi, mis leiti tuuma ja vahevöö piiril, ja näitasid, et vesi Maa pinnalt võib tungida sügavale planeedile. Kui allutatud vesi jõuab südamiku ja vahevöö piirini, toimub keemiline reaktsioon, mille tulemuseks on selge vesinikurikka ränivaese kihi moodustumine.

See uus kiht mõjutab välissüdamiku omadusi, muutes selle kiletaoliseks struktuuriks. Lisaks tekitab reaktsioon ränidioksiidi kristalle, mis tõusevad üles ja integreeruvad vahevöö sisse, mõjutades temperatuuritingimusi südamiku ja vahevöö piiril.

Need leiud seavad kahtluse alla pikaajalise veendumuse, et Maa vahevöö ja tuuma vahel on piiratud materjalivahetus. Näib, et oluline materjalivahetus toimub tänu vee sügavale imbumisele miljardite aastate jooksul. Vee ja räni koostoime südamikus viib ränidioksiidi moodustumiseni, mis toob esile dünaamilisema südamiku ja vahevöö suhte.

Avastus viitab ka seni arvatust suuremale globaalsele veeringele. Sügav metalliline tuum ja pinnavee tsükkel on omavahel seotud geokeemiliste protsesside kaudu, mida oluliselt mõjutab südamiku ja vahevöö piiril asuv modifitseeritud piirkond.

Kuigi selle avastuse tagajärgede täielikuks mõistmiseks on vaja täiendavaid uuringuid, annab see väärtuslikku teavet Maa sisemiste protsesside kohta ja laiendab meie arusaama meie planeedi sügaval toimuvatest keerukatest vastasmõjudest.

Korduma kippuvad küsimused:

K: Mis on südamiku ja mantli piir?

Südamiku ja vahevöö piir on piirkond, mis eraldab peamiselt sularauast ja niklist koosneva Maa südamikku ümbritsevast mantlist, mis koosneb tahkest kivimaterjalist.

K: Millised on hiljutiste katsete tagajärjed?

Katsed näitavad, et Maa pinnalt pärinev vesi võib tungida sügavale sisemusse, põhjustades keemilisi reaktsioone ja muutes südamiku ja vahevöö piiri koostist. See seab kahtluse alla varasemad eeldused piiratud materjalivahetuse kohta vahevöö ja südamiku vahel.

K: Kuidas see avastus mõjutab meie arusaama Maa veeringest?

Leiud viitavad seni arvatust ulatuslikumale globaalsele veeringele, millel on sügavad seosed sügava metallilise südamiku ja veepinna vahel. Muutunud piirkond südamiku ja vahevöö piiril mängib nendes geokeemilistes protsessides otsustavat rolli.

K: Milliseid tehnikaid katsetes kasutati?

Katsetes kasutati kõrgel temperatuuril ja rõhul laserkuumutatud teemant-alasi rakutehnikaid Ameerika Ühendriikide ja Saksamaa kõrgtehnoloogilistes rajatistes, et korrata ekstreemseid tingimusi Maa südamiku ja vahevöö piiril.

K: Kust ma leian uuringu kohta lisateavet?

Uuring avaldati ajakirjas Nature Geoscience. Artiklile pääsete juurde aadressil [domeeni URL] (sisestage domeeni URL siia).