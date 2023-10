Teadlased ütlevad, et suurim seismiline sündmus Marsil, mida ei põhjustanud meteoriitide kokkupõrge

Rahvusvaheline teadlaste rühm on kindlaks teinud, et suurim seismiline sündmus, mis 2022. aastal Marsil registreeriti, ei olnud meteoriidi kokkupõrge, vaid hoopis tohutud tektoonilised jõud planeedi maakoores. Maavärina magnituudiga 4.7 tuvastas NASA maandur InSight 4. mail 2022 ja see põhjustas vibratsiooni resonantsi läbi Marsi vähemalt kuus tundi.

Selle seismilise sündmuse avastamine annab väärtuslikku teavet Marsi geoloogilisest aktiivsusest. Tektoonilised jõud, mis on sarnased Maal, vastutavad planeedi pinna kujundamise eest. Neid jõude uurides loodavad teadlased paremini mõista planeedi sisemust ja selle arengut aja jooksul.

2018. aastast Marsil tegutsev InSighti maandur on varustatud seismomeetriga, mis on mõeldud seismilise aktiivsuse tuvastamiseks ja mõõtmiseks. See instrument on võimaldanud teadlastel täpselt mõõta seismilise sündmuse suurust ja asukohta, pakkudes olulisi andmeid edasiseks analüüsiks.

Varem arvati, et meteoriidi kokkupõrked on Marsi seismilise aktiivsuse peamine põhjus. Kuid see viimane avastus seab selle oletuse kahtluse alla ja tõstab esile planeedi keeruka ja dünaamilise olemuse.

Marsi tektoonilise aktiivsuse ja selle mõju planeedi minevikule ja tulevikule täielikult mõistmiseks on vaja täiendavaid uuringuid. Seismiliste sündmuste uurimine koos muude InSighti maanduri kogutud geoloogiliste andmetega annab jätkuvalt väärtuslikku teavet Marsi sisemise toimimise kohta.

