Astronautide luude hõrenemise ravi lubab

On tõestatud, et spetsiaalselt valmistatud ravim hoiab ära hiirte luude hõrenemise, mis võib olla kasulik Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) astronautidele. California Los Angelese ülikooli (UCLA) ja Massachusettsi Forsythi Instituudi teadlased on välja töötanud ravimi, mis mitte ainult ei takista ISS-is elavate hiirte luude hõrenemist, vaid suurendab ka nende luutihedust.

Meeskond avastas, et mikrogravitatsioon põhjustab luu mineraalse tiheduse (BMD) vähenemise ühe protsendi võrra kokkupuute kuus. Selle vastu võitlemiseks kasutasid nad valku nimega NELL-1, mis reguleerib luude kasvu, ja muutsid seda, et luua ravim, mida tuntakse nime all BP-NELL-PEG, mis on suunatud luukudedele ilma negatiivsete kõrvalmõjudeta. BP-NELL-PEG-ga ravitud hiirtel oli BMD märkimisväärne suurenemine võrreldes kontrollrühmaga.

Kuigi see läbimurre lubab tulevasi kosmosemissioone, sealhulgas pikemat viibimist mikrogravitatsioonis, puudub teave selle kohta, millal NELL-1 inimkatsetused võiksid alata. Siiani on ainult üks ettevõte, Massachusettsis asuv Bone Biologics, läbi viinud Austraalias pilootprogrammi raames NELL-1 abil kliinilisi inimkatseid degeneratiivse kettahaiguse raviks. Selle uuringu seis on endiselt ebakindel.

Hoolimata võimalikust ravist astronautide luuhõrenemise vastu, on vaja täiendavaid uuringuid, et käsitleda kosmose kokkupuute muid tervisemõjusid, nagu aju muutused. Praegu loodavad astronaudid pikaajaliste kosmosemissioonidega seotud riskide leevendamiseks regulaarsete jooksulint-seansside peale.

Allikad:

- California Los Angelese ülikool (UCLA)

– Forsythi Instituut

– Luubioloogia