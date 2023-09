Roosade teemantide mõistatus: teadlased leiavad moodustumise jaoks "puuduva koostisosa"

Teadlased on hiljuti teinud murrangulise avastuse roosade teemantide tekke kohta, mis on tuntud oma harulduse ja peen ilu poolest. Roosad teemandid kuuluvad maailma kalleimate kivide hulka ning kollektsionäärid ja ehtehuvilised on neid juba ammu ihaldanud. Enamik neist haruldastest kalliskividest, üle 90 protsendi, avastati kauges Loode-Austraalias asuvast Argyle'i kaevandusest, mis hiljuti tegevuse lõpetas.

Küsimus, miks Argyle'i kaevandus tootis nii palju roosasid teemante, on teadlasi hämmingus juba aastaid. Erinevalt enamikust teistest teemandikaevandustest, mis asuvad mandrite keskel, asub Argyle'i kaevandus ühe mandrite serval. Ajakirjas Nature Communications avaldatud uues uuringus paljastas Austraalia teadlaste meeskond, et roosad teemandid toodi Maa pinnale esimese superkontinendi lagunemise kaudu umbes 1.3 miljardit aastat tagasi.

Uuringu juhtivautori Hugo Olierooki Lääne-Austraalia Curtini ülikoolist sõnul oli roosade teemantide moodustumiseks kolmest vajalikust koostisosast kaks juba teada. Esimene koostisosa on süsinik, mis peab asuma sügaval Maa sees, vähemalt 150 kilomeetrit (93 miili) maapinnast allpool. Kui süsinik on madalam, muutuks see grafiidiks, aineks, mis on palju vähem väärtuslik kui teemandid.

Teine koostisosa on täpne surve, mis on vajalik teemantide selguse muutmiseks ja neile iseloomuliku roosa tooni andmiseks. Olierook selgitab, et liiga väikese surve avaldamine tooks kaasa läbipaistvad teemandid, samas kui liiga suur surve muudaks need pruuniks. Väärib märkimist, et suur osa Argyle'i kaevandusest leitud teemante olid vähem väärtuslikku pruuni sorti.

See hiljutine avastus heidab valgust roosade teemantide moodustumise protsessile ja annab väärtuslikku teavet sarnaste maardlate leidmiseks kogu maailmas. Täiendavad uuringud selles valdkonnas võivad avastada nende väga ihaldatud kalliskivide täiendavaid allikaid, pakkudes turul suuremat pakkumist. Uuring tugevdab roosade teemantide ahvatlust ja intrigeerimist, tugevdades nende mainet kui ühed hinnatumad ja eksklusiivsemad kivid maailmas.

