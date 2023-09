Leitud roosade teemantide "puuduv koostisosa" avab uksed uutele avastustele

Teadlased on teinud murrangulise avastuse, mis heidab valgust roosade teemantide päritolule, mis on üks maailma kallimaid ja ihaldatumaid vääriskive. Enamik roosasid teemante on kaevatud praeguseks suletud Argyle'i kaevanduses kauges Loode-Austraalias, kuid nende vääriskivide rohkuse põhjused on jäänud saladuseks.

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringus näitas Austraalia teadlaste meeskond, et roosad teemandid tekkisid esimese superkontinendi lagunemise tulemusena umbes 1.3 miljardit aastat tagasi. See sündmus tõi teemandid Maa pinnale, muutes need inimestele kättesaadavaks.

Uuringu juhtiv autor Hugo Olierook Curtini ülikoolist selgitas, et roosade teemantide moodustamiseks on vaja kolme koostisosa. Esimene on süsinik, kuid mitte igasugune süsinik – see peab asuma sügaval Maa sees, alla 150 km. Teine koostisosa on õige surve, mis mõjutab teemantide selgust, muutes need selgest roosaks. Lõpuks on puuduv koostisosa vulkaaniline sündmus, mis viis teemandid Maa pinnale.

Inimese juuksekarvast õhema laseriga uurisid teadlased Argyle'i kivimiproovis olevaid kristalle ja tegid kindlaks, et teemandid tekkisid 1.3 miljardit aastat tagasi, mis on 100 miljonit aastat hiljem, kui seni arvati. See ajaskaala ühtib Nuna või Columbia nime all tuntud superkontinendi lagunemisega, mis toimus umbes 1.8 miljardit aastat tagasi.

Sellel maad vapustavate kokkupõrgete perioodil väändus tohutu surve teemantidesse värvi, andes neile roosa tooni. Kui Nuna lagunema hakkas, aktiveeris see nendest kokkupõrgetest tekkinud “armi”, mille tulemusena tuli magma läbi vana armi üles ja tõi teemandid endaga kaasa.

Kuigi Argyle'i kaevandus on suletud, võib see uus arusaam roosade teemantide moodustumise protsessist aidata tulevasi jõupingutusi sarnaste kalliskivide leidmiseks. Mandrite servade lähedal asuvad piirkonnad, nagu Kanada, Venemaa, Lõuna-Aafrika ja Austraalia, mida samuti Nuna lagunemine mõjutas, võivad saada uuteks "roosa teemandi paradiisideks".

Kuigi roosade teemantide väärtus peaks pakkumise vähenedes jätkuvalt tõusma, ei ole nende haruldaste kalliskivide leidmine lihtne ega kiire ülesanne. See avastus sillutab aga teed jätkuvale uurimisele ja veelgi vapustavamate roosade teemantide võimalikule väljakaevamisele.

Allikas: Nature Communications.