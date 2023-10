India ookeanist leiti ootamatult sügavuselt korallide pleegitamist

Plymouthi ülikooli teadlased on teinud üllatava avastuse korallide pleegitamise kohta India ookeanis. Nad leidsid tõendeid korallide pleekimise kohta kuni 90 meetrit (295 jalga) maapinnast madalamal, sügavusel, mis varem arvati olevat ookeanide soojenemisele vastupidav. Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringust selgus, et kuni 80 protsenti merepõhja teatud piirkondade riffidest oli ookeani temperatuuri tõusust kahjustada saanud.

Traditsiooniliselt arvati, et sügavamad korallid on ookeanide soojenemise suhtes vastupidavad, kuna arvati, et jahedamad veed, kus nad elavad, jäävad suhteliselt stabiilseks. See uuring on aga näidanud, et see nii ei ole, mis võib kliimamuutuste tõttu ohustada kogu maailmas sarnase sügavusega riffe.

Uurimisrühm kasutas nähtuse uurimiseks kombinatsiooni kohapealsest seirest, allveerobotidest ja satelliidilt genereeritud okeanograafilistest andmetest. Nad avastasid, et isegi kui pinnatemperatuur püsis stabiilsena, mõjutas süvamere korallide märkimisväärne temperatuuri tõus pinna all. See süvamere pleegitamine toimus isegi siis, kui madalamatel riffidel ei olnud kahjustuste märke.

Kuigi uuringus leiti, et teadlaste naasmisel aastatel 2020 ja 2022 olid osad rifist taastunud, on leiud siiski murettekitavad. Maapinna all 100–490 jala kõrguselt leitud mesofootsed korallid pidid leevendama ökoloogilist kahju, mida põhjustab ookeani soojenemisest tingitud madalas vees korallide pleegitamine. Kuid nüüd on ohus ka need korallid.

Kliimamuutuste mõju piirkonna okeanograafiale võimendavad looduslikult esinevad tsüklid, nagu El Nino ja India ookeani dipool. Teadlased rõhutavad tungivat vajadust laiendada oma arusaama nende muutuste mõjust nendele keskkondadele, mille kohta meil praegu on vähe teadmisi.

Allikad:

– Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuring

– Plymouthi ülikooli uurimisrühm