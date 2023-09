Saksa füüsikud avastasid uue vees kirjutamise meetodi

Saksa füüsikud on välja töötanud ainulaadse meetodi vette ja muudesse vedelatesse substraatidesse kirjutamiseks. Enamik tavapäraseid kirjutamismeetodeid hõlmavad joonte väljalõikamist või tindi kandmist tahketele aluspindadele, kus molekulidevahelised jõud aitavad kirjutatud kujunditel oma kuju säilitada. Need meetodid ei ole aga vedelikesse sukeldatud pindade puhul tõhusad.

Saksa uurimisrühm soovis leida viisi, kuidas "vedelikku kirjutada" ilma substraadi piiranguteta. Nad vajasid meetodit, mis takistaks tõmmatud joonte hajumist ja kasutaks väikest "pliiatsit", mis ei tekitaks turbulentsi liikudes läbi vedela keskkonna.

Nende lahendus hõlmas tindi asetamist otse vette ja ioonivahetusmaterjalist valmistatud mikrohelme kasutamist pliiatsina. Pisike rant, mille läbimõõt on 20–50 mikronit, ei tekita keeriseid. Muutes vee kohalikku pH väärtust, tõmbab rant ligi tindiosakesi, võimaldades kirjutada või joonistada tähti või märke.

Meeskond on edukalt demonstreerinud oma meetodit väikeses veevannis, luues mustri, mille suurus on "mina" tähemärgi suurune. Nende lähenemine on piisavalt paindlik, et reprodutseerida igasugust kirjutist, mis kasutab pidevaid jooni. Meetod võib potentsiaalselt lubada pause eraldi tähtede vahel, lülitades ioonivahetusprotsessi sisse ja välja, samuti kustutades või parandades "kirjutatut".

Teadlased soovitavad kasutada ka teist tüüpi osakesi, näiteks laserite või individuaalselt juhitavate mikroujuritega kuumutatud osakesi, et võimaldada vees struktuuride paralleelset kirjutamist ja luua keerukaid tihedusmustreid.

Kuigi see töö on alles algstaadiumis, näitab see paljutõotavat potentsiaali uutele vedelatele aluspindadele kirjutamise ja joonistamise viiside jaoks.

Allikas: Small, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741